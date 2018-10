Ida Lanto och Hugo öppnar i Mall of Scandinavia

Publicerad den 19 Oktober 2018

tweet

Handel Jättegallerians modestråk The Designer Gallery växer ytterligare när designern Ida Lanto öppnar sin första pop-up butik och Hugo Boss slår upp portarna till sitt senaste koncept.

De nyaste tillskotten kommer båda att ligga i Mall of Scandinavias the Designer Gallery där ett kluster av internationella och skandinaviska mode- och livsstilsmärken etablerats tillsammans med pop-ups som ständigt förändras och uppdateras för att skapa en unik shoppingupplevelse.



Med stilrena och eleganta siluetter öppnar den begåvade formgivaren Ida Lanto sin första pop-up butik i the Designer Gallery. Den populära designern, vars kreationer bärs av både välkända profiler och kungligheter, avslöjade nyligen att hon den 1 november lanserar en kollektion i samarbete med Nelly.com. Innan dess kommer Ida att slå upp dörrarna till sin Mall of Scandinavia pop-up med ett öppningsmingel den 23 oktober.



Samma vecka välkomnar Mall of Scandinavia det senaste konceptet från Hugo Boss när de öppnar sin första permanenta Hugo butik i Sverige. Det nya konceptet erbjuder distinkta herrkollektioner med rena och skarpa skärningar i både formella och avslappnade stilar. Butiken kommer att välkomna kunder med DJ under öppningseventet och ett antal erbjudanden väntar de första kunderna.



– Ida Lanto och Hugo är två perfekta koncept till the Designer Gallery där vi samlar mode, inspiration och kreativitet i alla dess former. Ida Lanto är en spännande designer som ligger helt rätt i tiden och vårt samarbete är ett bra exempel på hur e-handel och fysisk handel går hand i hand och kompletterar varandra, säger centrumchef Sophie Karls.



I The Designer Gallery i Mall of Scandinavia hittar du även butiker som &Other Stories, COS, Filippa K, Aesop, J.Lindeberg , Michael Kors, Odd Molly. Thomas Sabo, Tiger of Sweden.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Fabege kikar på egen coworkinglösning Bolag Även om man själva väljer att kalla funktionen för "satellitkontor".

Tobin öppnar för både hyresrätter och kontor Bolag För Fastighetssverige berättar bostadsutvecklarens nya vd Patrik Mellgren mer om möjligheterna att bredda affären avsevärt.

Annons

Stora Kontorsdagen

Branschen om Weworks intåg i Sverige Stora Kontorsdagen Musikbranschen har Spotify, handeln har Amazon – fastighetsbranschens disrupter sägs vara Wework, och till våren etablerar de sig hos AMF Fastigheter på Regeringsgatan 27 i Stockholm. Vad innebär Weworks etablering för kontors- och coworkingmarknaden? Missa inte diskussionen på Kontorsmarknadens mötesplats på Grand Hotel i Stockholm den 6 november. Analys: Så här har coworking-boomen p... Internationella bjässens nordiska inv...

Här vill man bygga 500 nya bostäder Bostäder Tillväxtorten vill satsa 107 miljoner på att bygga ett nytt bostadsområde på gammal odlingsmark – ska inrymma 500 bostäder i form av flerbostadshus, villor och radhus.

Satsningen: "Det är ett logistikmecka" Bygg/Arkitektur Den framtida logistikanläggningen ska bli lika stor som tolv fotbollsplaner när man bygger ut den med ytterligare 45 000 kvadratmeter. För Fastighetssverige berättar man mer om varför man satsar i just det området.

Skanska vinstvarnar – miljardnedskrivningar i USA Bolag Skanska gör nedskrivningar i USA om 1,3 miljarder kronor – USA-chef byts ut.

Oscar stuvar om i koncernledningen Bolag Tidigare försäljningschefen lämnar bolaget.

Stendörren förvärvar åtta fastigheter i Västerås Transaktioner Köper 41 500 kvadratmeter för 345 miljoner kronor av Castellum i Gurkstaden.

Westerlinds rekryterar och förstärker inom projektutveckling Karriär Westerlinds fortsätter sin satsning på projektutveckling och förstärker organisationen med Peter Koserius Nordberg med ett förflutet på bland annat Skanska. Westerlinds säljer hyresfastigheter i... Westerlind rekryterar från Amasten

Pembroke och Hufvudstaden har landets mest nöjda kontorshyresgäster Bolag Pembroke Real Estate har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster och bland storbolagen hamnar Hufvudstaden i topp, enligt Fastighetsbarometern Kontor som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet, som presenteras av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.

Klövern: Förvaltningsresultat upp nio procent Bolag Klövern redovisar ett stabilt tredje kvartal. Både intäkterna och förvaltningsresultatet stiger med nio procent.

Starwood miljardsäljer i Oslo Transaktioner Starwood säljer ett stort kontorskomplex i Oslo till en Tristan Capital Partners-fond för 122 miljoner euro, motsvarande cirka 1 260 miljoner kronor. Internationell aktör i rekordaffär

Väla Centrum har nöjdast köpcentrumhyresgäster Bolag Väla Centrum har årets nöjdaste hyresgäster för köpcentrum. Det visar den årliga NKI-undersökningen Fastighetsbarometern Butik som presenteras av CFI Group, Fastighetsägarna Sverige och HUI Research.

Ida Lanto och Hugo öppnar i Mall of Scandinavia Handel Jättegallerians modestråk The Designer Gallery växer ytterligare när designern Ida Lanto öppnar sin första pop-up butik och Hugo Boss slår upp portarna till sitt senaste koncept. Unibail-Rodamco: "Göteborg mest spännande i hela Europa"

Något förbättrat resultat för Atrium Ljungberg Bolag Atrium Ljungberg presenterar en stabil rapport för årets tre första kvartal, resultat och driftöverskott harmonierar i princip perfekt med motsvarande period förra året.