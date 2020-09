Westfield Mall of Scandinavia. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

ICIW öppnar sin första fysiska butik i Mall of Scandinavia

Uthyrning Lördagen den 12 september öppnar sportvarumärket Icaniwill för första gången upp en egen fysisk butik, i Westfield Mall of Scandinavia. ICIW, som designar och säljer träningskläder för aktiva träningsälskare runt om i världen, vill genom att testa ett pop-up-format prova på att driva en egen fysisk butiksverksamhet. Målsättningen med en egen pop-up är att låta fler kunder uppleva ICIW:s sortiment, på ett mer lättillgängligt sätt.

Genom att leverera kläder och accessoarer för högintensiv träning och sportaktiviteter såsom löpning, racketsport, gymträning, yoga och crossfit, har ICIW sedan starten 2012 lyckats etablera en stark och lojal kundgrupp. Nu vill varumärket accelerera upp sin expansiva fas ytterligare, och satsar därför för första gången på att öppna en egen fysisk butik. Den 12 september öppnar de en tillfällig pop-up i regionens största köpcentrum, Westfield Mall of Scandinavia.

– Westfield Mall of Scandinavia har ett brett kundunderlag och vi ser att det finns en ständigt tilltagande efterfråga av sport-och livsstilsvarumärken bland våra besökare. ICIW kompletterar vårt nuvarande utbud, och vi ser mycket fram emot att erbjuda varumärkets allra första egna fysiska butikssatsning som ett led i att optimera shoppingupplevelsen och fortsätta överraska våra kunder, säger Sofia Rundström, centrumchef Westfield Mall of Scandinavia.

– Vi ser ett stort värde av att finnas tillgängliga i egen butik och träffa våra kunder direkt. Med ett bra läge i Westfield Mall of Scandinavia har vi möjlighet att fysiskt marknadsföra mot vår befintliga målgrupp, samtidigt som vi har möjlighet att nå nya målgrupper och kunder, säger Anders Wallstedt, vd för Icaniwill.



Pop-up-butiken kommer att öppna lördagen den 12 september och finnas på plats i Westfield Mall of Scandinavia året ut.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

