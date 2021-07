Gallerian Flanör i Gävle. Bild: Diös

Ica till Flanör i Gävle

Uthyrning Som en del i utvecklingen av galleria Flanör är det nu klart att Diös bygger en butik om 1 050 kvadratmeter till Ica.

För att möjliggöra satsningen har det under en tid pågått ett omfattande utvecklingsarbete där flera butiker fått nya, moderniserade lokaler. Butiken beräknas öppna våren/sommaren 2022.



Diös inleder omgående utvecklingen av den nya butiken som blir belägen i markplan med entré via gallerians huvudingång mot torget. Etableringen bidrar till att Gävle blir mer tillgängligt och tryggt genom nya flöden av människor under större delen av dygnet.



– Galleria Flanör är en av våra viktigaste nyckelplatser i 15-minutersstaden Gävle. Vi har lagt stort fokus på utvecklingen av markplan som är ett attraktivt läge för hyresgäster inom segmentet urban service. Vi är glada över att välkomna Ica och känner oss mer än redo att inleda utvecklingsarbetet, säger Jennie Järverud, affärschef, Diös Gävle.

