Ica öppnar butik i Pedagogen park

Uthyrning Ica har tecknat ett hyresavtal med Aspelin Ramm Fastigheter om 900 kvadratmeter för att öppna en Ica Nära i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Butiken etableras i en helt ny byggnad intill Bifrostgatan som beräknas stå färdig för inflyttning under sommaren 2022. – Vi är väldigt glada över att Ica valt att öppna en butik i Pedagogen Park. En attraktiv matvarubutik med hög service och bra öppettider är den kanske allra viktigaste byggstenen i utformandet av en modern och hållbar stadsdel med kontor, handel, bostäder och lokal service, säger Kristian Höglind, marknads- och försäljningschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Lokalen för den nya Ica-butiken ligger i markplan i en av de båda huskropparna närmast Pedagogen Park som fått namnet Parkhusen och som har ritats av arkitekten Gert Wingårdh.

– De båda byggnaderna har en oregelbundenhet i fasaderna som skapar små spännande torg och mötesplatser samtidigt som de följer gatubilden i området och gör Bifrostgatan till en naturlig entré in till Mölndal söderifrån.



De båda miljöcertifierade Parkhusen rymmer totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta och mellan 500 och 600 parkeringsplatser som byggs in och döljs i respektive byggnad. I gatuplan i respektive byggnad finns dessutom butikslokaler som bidrar till att utforma en levande blandstad.

– Att Ica väljer att etablera sig i Pedagogen Park bidrar naturligtvis positivt till den fortsatta utvecklingen av området. Vi vet sedan tidigare att handel föder handel och att en bra mix av olika verksamheter är en förutsättning för att skapa livskraftiga miljöer där människor kan leva och tillgodose sina dagliga behov.



Magnus Björklund är etableringschef på Ica Sverige. Han ser fram emot att etablera en lokal Ica-butik i Pedagogen Park när området nu växer med 1100 nya bostäder under de kommande åren.

– Vi på Ica ser verkligen fram emot öppnandet av en Ica Nära butik i Pedagogen Park. Jag är övertygad om att den nya Ica-butiken kommer att förenkla människors vardag och att de boende kommer att uppskatta möjligheten att handla sina livsmedel i nya fräscha lokaler som förutom bra öppettider även kommer erbjuda ett brett och attraktivt sortiment, säger Magnus Björklund, etableringschef Ica Sverige.



Ica har tidigare samarbetat med Aspelin Ramm Fastigheter i samband med nya butiksetableringar, bland annat vid Vallhamra Torg i Partille och i det närbelägna handelscentrumet 421 i Högsbo, som även det ritades av arkitekten Gert Wingårdh.

