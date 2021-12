Iboxen öppnar upp för privatopersoner. Bild: Iboxen

Iboxen öppnar upp för privatpersoner

Bolag Snart kan privatpersoner använda Iboxens leveransboxar i sitt närområde för att byta, förvara, låna eller sälja begagnade varor. I ett nästa steg kommer Iboxen göra det möjligt för alla second hand-aktörer att använda infrastrukturen, både lokalt och nationellt, för att främja en cirkulär ekonomi. Betalningstransaktionerna kommer att ske med Swish. – Vi vill väldigt gärna bidra till att varor får en längre livslängd, säger Tim Jörnsen, vd för Iboxen, som ägs av bland andra SBB och Balder.

Under januari 2022 kommer Iboxen öppna upp möjligheten att använda leveransboxarna för byten, lån och handel mellan privatpersoner. Iboxens cirka 600 leveransboxar står utomhus och finns idag i Storstockholm, Storgöteborg, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Lund och Karlstad.



Just nu används boxarna till att hämta e-handlade paket. Men snart kan boxarna även användas till att exempelvis låna ut verktyg till grannar, lämna nycklar till hantverkare eller sälja sådant du inte längre behöver. Idag finns ingen liknande lösning.



– Vi har en lokal, tillgänglig och säker infrastruktur med leveransboxar som kan göra livet enklare för dem som har en box i sitt kvarter och som kan ersätta det fysiska mötet. Dessutom vill vi väldigt gärna bidra till att varor får en längre livslängd, säger Tim Jörnsen.



Rent praktiskt köper man plats i en leveransbox via Iboxens app. Mottagaren, det vill säga den som ska hämta det som finns i boxen, legitimerar sig via Mobilt BankID för att öppna luckan. Swish kommer att användas som betallösning.



– Precis som Swish bygger Iboxen på en infrastruktur där de agerar som en neutral plattformsaktör. Att Swish som betalsätt kan bidra till att fler ägare byter varor på ett mer hållbart sätt känns riktigt bra. Iboxen är ett klockrent exempel på en aktör som skapar innovativa lösningar via Swish plattform in till sin egen, säger Anders Edlund, Chief Product Officer på Swish.



Under år 2022 kommer Iboxens leveransboxar att finnas i minst 15 av Sveriges största städer.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen