I dag öppnar Boverket och länsstyrelsernas e-tjänst för stöd för sänkta lokalhyror

Juridik Från i dag klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott. Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet.

– Vi vet att det finns en stor efterfrågan på det här stödet och att det är många som ser fram emot att snart kunna skicka in sina ansökningar, säger Mattias Johansson, funktionschef Länsstyrelsen i Västra Götaland som samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.



För att mildra konsekvenserna av coronapandemin har regeringen beslutat om flera åtgärder. En av dessa var att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror i vissa branscher som varit särskilt ekonomiskt utsatta, till exempel verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen och handeln.



Stödet när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran kan sökas av hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster i utsatta branscher under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet kan sökas fram till och med den 31 augusti 2020.



– Vi har haft en nära samverkan mellan länsstyrelserna och Boverket när vi har riggat organisation och ansökningsprocess. Ansökan görs genom en digital e-tjänst som ska göra det så enkelt som möjligt att söka stödet, säger Mattias Johansson.



Den 15 maj sände Boverket ett webbseminarium om stödet som blev myndighetens mest tittade. Både representanter från Länsstyrelsen och fastighetsägarna medverkade. Det var även stort tryck i chatten på tittare som hade frågor om stödet.



– Vi har fått in väldigt mycket frågor om stödet. Men med bra samarbete med branschorganisationerna har vi lyckats besvara de allra flesta frågorna genom våra frågor och svar på webben, säger enhetschef Per Lindkvist.



Från ansökan till utbetalning - hur funkar det?

1. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan.

2. Hyresvärden ansöker om stödet via Boverkets e-tjänst, som finns på myndighetens webbplats.

3. Ansökan handläggs sedan av ansvarig länsstyrelse. De beslutar om att godkänna eller avslå ansökan.

4. Efter att länsstyrelsen godkänt ansökan betalas stödet ut av Boverket.



Sju av landets länsstyrelser har uppdraget att handlägga stödansökningarna:

• Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.

• Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.

• Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län.

• Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.

• Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län.

• Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

