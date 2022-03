I am Home växer och rekryterar Richard Larsson som projektchef. Bild: I am Home

I am Home växer och rekryterar ny projektchef

Karriär I am Home, stadsutvecklare och projektutvecklare av flerbostadshus befinner sig i stark tillväxt och rekryterar Richard Larsson till projektutvecklingsteamet i rollen som projektchef för att möta upp efterfrågan.

I am Homes storsatsning har gjort att teamet växer och nu rekryterar man Richard Larsson som projektchef. Han har mer än tio års erfarenhet av projektutveckling och byggledning och kommer senast från rollen som projektledare på Toofab.

– Det är riktigt kul att bli en del av I am Home; det är ett härligt team med mycket kunskap och erfarenhet kring bostadsutveckling. Det är också ett nytänkande bolag som jobbar aktivt med att skapa riktiga värden för kvarteret och staden. Jag vill bidraga till fortsatt utveckling genom att ta tillvara på mina tidigare erfarenheter från olika roller i byggprojekt, säger Richard Larsson.

– Det känns riktigt bra att Richard har anslutit sig till oss. Han passar utmärkt in i vårt team och är en viktig del i vårt lagbygge. Ett redan hungrigt och kompetent gäng blir ännu starkare, säger Johan Forsberg, projektutvecklingschef, I am Home.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen