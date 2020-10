I am home bygger i Malmö. Bild: Martin Palm

I am Home utvecklar ytterligare 301 lägenheter i centrala Malmö

Bostäder I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, utvecklar ytterligare 301 lägenheter i Norra Sorgenfri i Malmö. -05

Projektet, omfattar cirka 19 500 kvadratmeter ljus BTA som kommer att fördelas över tre huskroppar med mellan tre och sex våningar och 301 lägenheter.



Projektet är en del i I am Homes satsning i Skåneregionen. Tillsammans med I am Homes närliggande projekt Smedjan utvecklar I am Home ca 900 lägenheter i Norra Sorgenfri, i centrala Malmö.



– I am Home kommer att bidra till utvecklingen av ett nytt levande kvarter med en blandning av bostäder, lokaler, torg och förskolor. Vi ser fram emot att ta en central plats i kvarterets utveckling, säger Niklas Andersson, en av grundarna till I am Home.



Projektet har bland annat ett omfattande mobilitetsprogram, som innefattar exempelvis bil- och cykelpool och möjlighet till säkra leveranser av varor direkt in i lägenheten. Detta kommer att underlätta vardagen för den framtida hyresgästen samtidigt som det bidra till en hållbar morgondag.

