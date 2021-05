Marie Stahl blir CFO för I am Home. Bild: I am home

I am Home rekryterar CFO

Karriär I am Home rekryterar Marie Stahl, närmast från Rosendal Fastigheter som ny CFO.

I am Home har en robust projektpipeline som tillsammans med ännu ej kommunicerade projekt väntas uppgå till över 2 000 hyreslägenheter i olika projektskeden.



– Vi är på god väg att nå ett mål vi satte upp tidigt, att producera 1 000 hyreslägenheter årligen. Nu senast byggstartade vi 252 lägenheter i Eriksborg, Västerås tillsammans med Rikshem. Samtidigt arbetar vi intensivt för att ta fram nya projektmöjligheter. Det gör vi inte utan kompetenta och drivna medarbetare där Marie får en nyckelroll på vår tillväxtresa, säger Terje Björsell, vd på I am Home.



Marie Stahl har gedigna erfarenheter på bred front från olika kvalificerade roller genom både fastighets- och entreprenadbolag, senast som CFO och HR-ansvarig på Rosendal Fastigheter i Uppsala AB.



– Fastighetsutveckling är det roligaste som finns och att få möjlighet att arbeta med ett bolag med goda värdegrunder och ett långsiktigt hållbarhetstänk känns mycket förmånligt. Med stor entusiasm ser jag framemot att få arbeta tillsammans med I am Homes medarbetare, styrelse och kunder och jag är väldigt glad över förtroendet och ser ödmjuk på att få bidra till att den resan som påbörjats fortsätter på ett bra och hållbart vis, säger Marie Stahl.

- Nicklas Tollesson

