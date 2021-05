I am Home byggstartar 252 lägenheter i Västerås. Bild: E/S-A arkitekter

I am Home byggstartar 252 lägenheter i Västerås

Bygg/Arkitektur I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, utvecklar i stadsdelen Eriksborg i Västerås. Totalentreprenadsavtal har tecknats med Consto. Nu påbörjas byggnationen av 252 lägenheter.

Projektet omfattar cirka 14 000 kvadratmeter BTA fördelat över sex huskroppar med fyra våningar samt en vindsvåning. Projektet innefattar 252 lägenheter som efter färdigställandet kommer att upplåtas som hyresrätter av Rikshem.



I utvecklingen av projektet har I am Home satsat för att tillvarata projektets unika förutsättningar och möjligheter. Byggnationen av fastigheterna startar under vecka 19 och skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Projektets geografiska läge med närhet till skola och barnomsorg, dagligvaruhandel och centrum men även skog och natur uppfyller en bredare målgrupps önskemål. Vi har skapat en lägenhetsfördelning med planlösningar som ska kunna täcka in dessa målgruppers aktuella och framtida kravställningar och bidra till en enklare vardag, säger Jacob Strandell, ansvarig projektutvecklare för projektet på I am Home.



Västerås ingår i en spännande och expansiv region för bostadsutveckling där I am Home ser stor potential och aktivt sonderar efter nya projekt och samarbeten.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen