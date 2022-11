Gruppbild Bodil. Johan Lanner, Finanschef, Jesper Eliason, VD, Johan Crafoord, Marknadschef.

Hyrköp för hus lanseras i Sverige

Bostäder I dag lanserar nystartade Bodil "hyrköp" för hus på den svenska bostadsmarknaden. Hyrköp med Bodil är ett nytt alternativ på bostadsmarknaden som gör det möjligt för hushåll att flytta till villa, parhus eller radhus, medan de sparar ihop till kontantinsatsen som krävs för bostadsköpet. Fastighetskoncernen Einar Mattsson, samt fastighetsinvesteraren YLD är medinvesterare i Bodil från start.

Fram tills i dag har det funnits två tydliga alternativ på bostadsmarknaden för den som vill flytta till hus; hyra eller köpa. Med Bodils hyrköpsmodell finns nu ett tredje alternativ för de svenskar som vill flytta till hus medan de sparar ihop till den kontantinsats som krävs för ett bolån och bostadsköp. Hyrköp är ett nytt sätt för hushållen att flytta till hus och samtidigt undvika räntekänslig belåning.



Enligt en tidigare undersökning från Stockholms Handelskammare och Novus 2021 har tolv procent i gruppen 18 till 49 år tagit ett blancolån för att klara av ett bostadsköp. Med Bodil blir det nu möjligt att flytta till villa, radhus eller parhus även om hushållet i dagsläget inte sparat ihop till de 15 procent kontantinsats som krävs för ett bostadsköp.



– Sparande till kontantinsatsen är en barriär på den svenska bostadsmarknaden som låser in par och familjer i boenden de hunnit växa ur. Med hyrköp ger vi fler möjligheten att flytta till hus när de känner sig redo för att ta steget, även om sparandet inte hunnit hela vägen, säger Jesper Eliason, grundare och VD för Bodil.



– Med hyrköp kan Bodil bidra till att lösa ett antal utmaningar på bostadsmarknaden. Inte minst genom att hjälpa våra kunder med deras bosparande och bidra till att fler tar sig in på bostadsmarknaden i samma takt som behoven av ett större boende uppstår. Det är mycket stimulerande att med våra erfarenheter bidra till ännu en ny produkt på den svenska bostadsmarknaden som gör skillnad, säger Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson AB.



Om Bodils hyrköpsmodell:

Med Bodils hyrköpsmodell går cirka 75 procent av boendekostnaden till hyra och resterande 25 procent till sparande mot en kontantinsats – du sparar kort sagt ihop till huset samtidigt som du flyttar in och bor i det.

Hushållen får med Bodil möjlighet att fritt leta bland hus till salu på den öppna privata bostadsmarknaden, samtidigt som Bodil säkerställer ett tryggt husköp genom att aldrig köpa över marknadspris och genom att alltid göra en kostnadsfri besiktning av objektet.

Tillsammans med sina kunder tar Bodil fram en flexibel sparplan där hyrköparen väljer nivå utifrån hur snart de vill kunna köpa loss huset. Hur mycket sparande du börjar med och hur mycket du vill spara varje månad avgör hur snabbt huset kan köpas loss.

Den eventuella värdeökning som sker mellan inflytt och att kunden köper loss huset delas mellan Bodil och hyrköparen.



Bodil säkerställer att hyrköparen kan köpa loss sitt hus inom tio år från inflytt, men det är fritt att köpa loss huset tidigare om man så önskar.



Hyrköparen kan närsomhelst säga upp avtalet och då få tillbaka hela sitt sparande.

Hyrköp är inledningsvis tillgängligt för hus inom Stockholmsområdet med en enkel ansökan på bodil.se. Redan nu kan dock hushåll runtom i landet ansöka om hyrköp hos Bodil, då möjligheten inom kort kommer erbjudas i fler regioner.



Räkneexempel: Hyrköp radhus:

För en familj som hyrköper ett radhus värderat till fyra miljoner kronor och som har halva insatsen (7,5 procent, 300 000 kronor) från start skulle ett hyrköp med Bodil, utöver hyran, innebära ett sparande på 6 400 kronor i månaden. Paret skulle då kunna köpa loss sitt hus från Bodil efter cirka sex år om man tar höjd för stigande bostadspriser och stämpelskatt.



Stor fastighetsägare tror på hyrköpsmodell:

Bodil är grundat av Jesper Eliason och Johan Lanner tillsammans med långsiktiga privata investerare som vill exponera sig mot den svenska bostadsmarknaden. Med från start finns en av Stockholms största privata ägare och utvecklare av hyresbostadsfastigheter, fastighetskoncernen Einar Mattsson AB, samt fastighetsinvesteraren YLD (tidigare Brunswick Ventures).



Hyrköpsmodellen påminner om amerikanska "Rent-to-Own" men har anpassats för den svenska bostadsmarknaden och hushållens förutsättningar. Till skillnad från amerikanska förlagor finns inget krav på att köpa loss bostaden och flexibiliteten är högre. Hyrköparen kan närsomhelst säga upp avtalet och då få tillbaka hela sitt sparande.

Ämnen