Hyreskartan 2018: Här ökar hyrorna mest

Publicerad den 23 Oktober 2018

Bostäder Hyresgästföreningen har sammanställt var hyrorna har ökat mest det senaste året och var landets högsta och lägsta hyror finns.

Bild: Hyresgästföreningen

Love Börjeson. Love Börjeson.

Topp 5 högsta hyreshöjningar 2017-2018

Kommun/stadsdel, Ökning av hyra

1. Nykvarn, 17,20%

2. Haninge, 13,40%

3. Östermalm (Stockholm), 13,10%

4. Svenljunga, 7,89%

5. Lidingö, 7,37%



– I debatten påstås det ofta att hyresnivåerna inte skiljer sig mellan inner- och ytterområden i Stockholm. Ibland påstås till och med att hyrorna i innerstaden är betydligt lägre än i övriga bostadsområden. Men Hyreskartan visar att det inte stämmer, säger Love Börjeson, senioranalytiker på Hyresgästföreningen, och exemplifierar med Stockholm:

Exempelvis är månadshyran per kvadratmeter 132 kronor på Kungsholmen och 80 kronor i Spånga-Tensta. För en lägenhet på 60 kvadratmeter innebär det en skillnad 3 120 kronor per månad.



Topp 5 högst hyror 2018 (per kvadratmeter)

1. Täby, 118 kr

2. Vaxholm, 111 kr

3. Haninge, 110 kr

4. Nykvarn, 109 kr

5. Nacka, 109 kr



Topp 5 lägst hyror 2018 (per kvadratmeter)

1. Fagersta, 63 kr

2. Bjurholm, 63 kr

3. Norsjö, 64 kr

4. Tibro, 65 kr

5. Storuman, 65 kr



Hyrorna är i allmänhet högre i kommuner som är kustnära jämfört med grannkommunerna, exempelvis Karlskrona och Tanum. Samma sak gäller för kommuner med stora högskolor eller universitet, som Linköping och Umeå. Landets högsta hyror finns i Täby kommun där medianhyran är 118 kronor per kvadratmeter och månad.



– Just nu pågår hyresförhandlingarna för 2019 och Hyresgästföreningen arbetar med att effektivisera förhandlingarna och fortsätta arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra förhandlingsresultaten lokalt och på riksnivå. Hyreskartan är ett sätt att ta förenkla och visualisera, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.



Hyreskartan lanserades av Hyresgästföreningen under förra året, och nu presenteras de uppdaterade siffrorna. Hyresdatan är hämtad från Statistiska centralbyråns årliga hyresundersökning. Kartan visar hur hyrorna har ökat mellan 2017 och 2018 i respektive kommun.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Barings bygger på bostäder – i hjärtat av Malmö Bostäder Fastighetssverige berättar mer om utvecklingsplanerna där bolaget vill bygga 66 lägenheter ovanpå den välkända fastighet man förvärvade i januari 2016.

