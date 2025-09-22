Hyresgästföreningen kommenterar höstbudgeten: “Satsningar på hyresgästerna halkar efter”

Regeringen presenterade i dag sin höstbudget. Hyresgästföreningen välkomnar att bostadsbidraget äntligen reformeras, men menar att insatsen är otillräcklig och att budgeten i stort saknar åtgärder för att möta bostadskrisen.

– Staten lägger miljarder på de som äger sitt boende men satsningarna på hyresgästerna halkar efter. Däremot är det är positivt att regeringen permanent höjer bostadsbidraget, för många barnfamiljer innebär det ett välkommet tillskott. Men höjningen är bara en del av vad som skulle behövas, säger Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Förslag för ökat bostadsbyggande lyser med sin frånvaro.

– Det saknas krisinsikt kring bostadsmarknaden. Regeringen satsar inte alls för att få fart på bostadsbyggandet. Utan långsiktiga satsningar kommer bostadsbristen bara fortsätta växa och hämma både Sveriges tillväxt och ungas framtidstro, säger Marie Linder.