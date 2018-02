Hur vill vi bo i framtiden?

Franskt fondbolag har siktet inställt på Sverige

Bolag Efter att ha klivit in på den finska fastighetsmarknaden i slutet av 2017 ställer det franska fondbolaget Corum nu in siktet på övriga Norden. För Fastighetssverige berättar bolagets investeringsdirektör att man kan expandera rejält – redan under 2018.