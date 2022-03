Astoriahuset på Nybrogatan i Stockholm. Bild: Jonas Malmström

Humlegården vinner Mipim Awards

Mipim Humlegårdens Astoriahuset och Nybrogatan 17 vinner det internationella arkitekturpriset Mipim Awards i kategorin "Best refurbished building".

Även i kategorin "Best residential development" var ett svenskt renoveringsbidrag finalist: Riksbyggens NEO, Davidshall, i Malmö med arkitekterna Rits och Jaenecke. De vann dock inte sin kategori.



Om Humlegårdens vinnarbidrag:

I ett av Stockholms mest välkända stråk har Humlegården uppfört en ny kontorsfastighet. Nybrogatan 17 erbjuder mötesplatser och kontor i förstklassig miljö. I direkt anslutning ligger det nu restaurerade Astoriahuset, där stjärnkrögaren Björn Frantzén etablerat Brasserie Astoria. Mötet mellan modern arkitektur och omsorgsfullt renoverat 1870-tal gör platsen unik.



På torsdagskvällen stod det klart att Humlegårdens satsning erhållit det internationella arkitekturpriset Mipim Awards i kategorin "Best refurbished building". Kategorin fokuserar på hur byggnader kan få ett nytt liv genom exempelvis restaurering eller transformation, för att möta nya krav och behov.



– Astoria och Nybrogatan 17 har fått ett fantastiskt mottagande sedan vi slog upp portarna. Vi är mycket stolta över slutresultatet, där vi kombinerar det gamla och det nya på ett omsorgsfullt sätt, och tillgängliggör en plats som varit stängd under många år. Det var flera imponerande projekt nominerade i Mipim Awards och vi är mycket hedrade över utmärkelsen, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården.



Humlegårdens vision har varit att kombinera kontor, mötesplatser och bostäder på ett sätt som bidrar till Nybrogatans liv. Den danska arkitektbyrån 3XN anlitades för uppdraget. Byggnaden som vetter mot Nybrogatan har anor från 1874. Fastigheten har genomgått en omsorgsfull och omfattande restaurering. Ett exempel är biografens entré och foajé, som rustats upp och blir entré till restaurangen. Det som tidigare var kontor har omvandlats till bostäder, något som var det ursprungliga ändamålet. Planlösningarna är utformade efter de ursprungliga rumsstrukturerna och med hänsyn tagen till de kulturhistoriska värdena.



Strax intill den Astoriahuset återfinns den nya kontorsfastigheten Nybrogatan 17. En viktig utgångspunkt har varit att arbeta med gedigna material. Den nya byggnadens fasad baseras på handgjort tegel, inspirerat av de omgivande kvarteren. En spektakulär lutande glasfasad vetter mot innergården och skapar en rymd och ger karaktär till varje våningsplan. I entrén möts man av en vacker trappa som löper genom hela byggnaden, upp till takterrassen. Trappan ger ett fint ljusinsläpp och uppmuntrar till rörelse men är också en plats där man möts.



Fakta

• 6000 kvm kommersiella lokaler, varav ca 4800 kvm kontor och 1200 kvm restaurang.

• 18 lägenheter.

• Miljöcertifiering: Breeam Excellent i designfasen (kontorsfastigheten).

• Byggnadsår: Astoriahuset 1873–74, 1928 samt 2018–2020. Nybrogatan 17: 2018–2020.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

