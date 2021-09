Anneli Jansson, vd för Humlegården. Bild: Humlegården/Sebastian Sandström

Humlegården tar in pop-up studio till Engelbrektsplan.

Uthyrning Den 23–29 september 2021 pågår Stockholm Creative Edition, en ny mässa med fokus på svensk design. En av de utvalda deltagarna är den prisbelönta formgivaren Marie-Louise Hellgren och designstudion Heartearth Lab, som tillsammans med Humlegården Fastigheter etablerar en pop-up studio vid Engelbrektsplan.

Under sju dagar öppnar showrooms, studios och designers runtom i Stockholms innerstad upp sina dörrar för allmänheten. Initiativtagare är Ulrika Kjellström Attar och Philippe Attar, grundare av designstudion Atmosfär by Attar. Ambitionen är att lyfta fram och främja svensk design och hantverk.



I samarbete med Humlegården Fastigheter öppnar Heartearth Lab, en pop-up studio på Humlegårdsgatan 31 vid Engelbrektsplan. Bakom Heartearth Lab, står Marie-Louise Hellgren, en uppmärksammad formgivare som fokuserar på projekt med inriktning mot cirkulär ekonomi och upcycling. 2020 utsågs hon till "Årets miljöprofil" av tidningen Residence och hennes formgivning finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm. Utöver deltagandet i Stockholm Creative Edition är Marie-Louise Hellgren även aktuell i en pågående utställning på Institut Suédois i Paris, där hon medverkar med en paviljong under designmånaden Swedish Design Movement.

– Vi kommer att visa nya produkter av återvunnet material och bjuda in till samtal och temakvällar. I vanliga fall ser man bara det färdiga resultatet av en formgivares arbete, men inte processen bakom. Jag tror att många kommer att tycka att det är kul att bara gå förbi och titta i fönstret eller komma in och se hur jag arbetar. Jag ser fram emot det fortsatta samarbetet med Humlegården och att få bjuda in allmänheten, säger Marie-Louise Hellgren.



För oss på Humlegården är detta initiativ en möjlighet att fördjupa oss i den viktiga förflyttningen mot en cirkulär ekonomi. Vi ser fram emot att få utforska detta område tillsammans med Marie-Louise Hellgren. Frågan är viktig för vår bransch och utöver det här samarbetet deltar vi även i ett forskningsprojekt som fokuserar på cirkulär ekonomi och hur man kan bygga om lokaler på ett mer hållbart sätt, säger Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården.

