Jennie Hahmann Håkanson. Bild: Lars Clason

Humlegården inför ny roll – Jennie Hahmann Håkanson utses till tjänstedesigner

Bolag Humlegården har ett stort fokus på att utveckla erbjudandet och möta kundernas efterfrågan på ökad service och nya tjänster. Nu tas ett nytt steg i detta arbete genom rekryteringen av Jennie Hahmann Håkanson, som tillträder en ny roll med ansvar för utvecklingen av Humlegårdens tjänsteerbjudande och kundupplevelse. Hon ansluter till Humlegården den 15 augusti 2022 och kommer närmast från coworkingbolaget Convendum.

Humlegården strävar efter att skapa intressanta och hållbara platser, där miljöerna och dess innehåll ska vara relevant över tid. Kontoren ska stödja moderna arbetssätt, bidra till kundernas affär, stärka varumärket och attrahera talang. För att stärka serviceerbjudandet på de platser där bolaget är verksamt har en ny roll med fokus på tjänstedesign införts, som kommer att ansvara för affären kring Humlegårdens serviceerbjudande med målet att skapa marknadens bästa flexibla kontor som möter det nya arbetslivet och bjuder på en förstklassig kundupplevelse.

– Kontorets roll är högt på agendan i alla verksamheter och betydelsen av ett attraktivt sammanhang är viktigare än någonsin. För att möta nya krav och förväntningar krävs det att vi ser på vårt uppdrag på ett nytt sätt. Det görs en förflyttning där vi går från att hyra ut yta till att erbjuda arbetsplatsen som en tjänst. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om kundupplevelsen och allt man behöver för att skapa de bästa platserna för arbete och möten. Vi är mycket glada över att få utse Jennie Hahmann Håkanson till vår tjänstedesigner. Hon har en gedigen bakgrund och ett spännande mindset som vi tror kommer att bli en viktig tillgång i vårt fortsatta arbete, säger Anna Kullendorff, affärsutvecklingschef på Humlegården.



Jennie Hahmann Håkanson kommer närmast från Convendum där hon varit Director of Operations sedan 2019. Hon har även flera års erfarenhet från besöksnäringen där hon bland annat varit verksam som Managing Director för Hotel At Six i Stockholm och Head of Operation på HRG Nordic med fokus på affärsresor och möten. Dessförinnan har hon arbetat som affärsutvecklare samt produkt- och marknadschef. Jennie Hahmann Håkanson tillträder det nya uppdraget på Humlegården den 15 augusti 2022.

– Det är med stor spänning som jag ser fram emot detta uppdrag. Här vill jag, med mina tidigare erfarenheter av att skapa tjänster och förstklassig kundupplevelse, verkligen bidra till Humlegårdens resa mot det nya arbetslivet, säger Jennie Hahmann Håkanson.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen