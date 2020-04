Humlegården hyr ut på Kungsgatan i Stockholm. Bild: Humlegården

Humlegården hyr ut på Kungsgatan

Uthyrning Lowell Sverige och Skysparc AB hyr sammanlagt 1 270 kvadratmeter av Humlegården på Kungsgatan i Stockholm.

Annons

Under våren 2020 välkomnar Humlegården två nya kunder till Kungsgatan 12-14 i Stockholm. Lowell Sverige AB, verksamma inom kredithantering och inkassotjänster, flyttar in i nyrenoverade lokaler om cirka 770 kvadratmeter. I samma fastighet etableras även det snabbväxande fintech-bolaget Skysparc AB, som hyr en lokal om cirka 500 kvadratmeter.



De båda bolagen tillträder sina lokaler under april-maj 2020.

– Läget på Kungsgatan är fantastiskt och intresset för lokalerna har varit mycket stort. Vi ser fram emot att få välkomna både Lowell och Skysparc. Under hösten 2020 kommer vi att kunna erbjuda nyrenoverade lokaler om 1 500 kvadratmeter i samma byggnad. Uthyrningsprocessen pågår just nu för fullt och även här har vi fått fin respons, säger Peter Lind, fastighetschef på Humlegården.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen