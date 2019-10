Humlegården emitterar två miljarder kronor i gröna obligationer. Bild: Gustav Kaiser

Humlegården emitterar gröna obligationer om två miljarder

Ekonomi/Finansiering Humlegården har emitterat två miljarder kronor i gröna obligationer med löptider på fem respektive sju år under sitt MTN-program. Andelen grön finansiering uppgår därmed till 65 procent.

Intresset för Humlegårdens obligationer och bankfinansiering är stort. Genom emissionen närmar sig bolaget målsättningen om att all finansiering ska vara grön år 2021. Via gröna obligationer och banklån finansierar Humlegården miljöcertifierade fastigheter och projekt. Det kan även röra sig om initiativ som ger energieffektiviseringar, främjar användningen av förnybar energi eller miljövänliga transporter. Humlegården har som ambition att all nyproduktion ska certifieras enligt högsta möjliga miljöklass. Andelen certifierade fastigheter inom förvaltningsbeståndet uppgår idag till 91 procent av lokalarean.



– Vår strävan mot 100 procent grön finansiering är en del i vårt hållbarhetsarbete och sedan den första emissionen genomfördes 2017 har vi nu uppnått en andel om 65 procent. Ramverket bidrar i den viktiga omställning som fastighetsbranschen befinner sig i, säger Mikael Andersson, finanschef på Humlegården.



Emissionen genomfördes tillsammans med Handelsbanken, SEB och Swedbank. Över 30 investerare deltog, varav ett flertal var nya investerare. Humlegården ämnar notera obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.



Bland de deltagande investerarna återfinns:

AMF

Captor

Carnegie Fonder

Case Fonder

Cicero Fonder

Cliens Kapitalförvaltning

DNB AM

Handelsbanken Asset Management

Kalmar Läns Pensionskapitalsförvaltning AB

Localtapiola Asset Management Ltd

Länsförsäkringar Fonder

Nordic Investment Bank

SEB Företagsobligationsfond Hållbar

SEB Investment Management

Solid Försäkringar

Öhman Fonder

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen