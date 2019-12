Lars Gjörloff, Lars Rosander, Tomas Söreling och Joakim Ljungqvist vid området. Bild: Hultsfreds kommun

Hultsfred säljer hett logistikläge

Bolag Nu öppnas dörrarna för helt nya etableringsmöjligheter om sammanlagt 94 000 kvadratmeter mark i Hultsfred. Området når 6,5 miljoner slutkunder inom fyra timmar.

Schenker, logistiktunga IKEA Industry och DSV Roads blir närmsta grannar på det strategiska läget bredvid riksväg 23/34.

– Vi skapar en spännande modern hubb av logistik och handel i bästa småländska läge, säger kommunalråd Lars Rosander.



Det är mark på fastigheten Batteriet som företag och verksamheter nu får möjlighet att köpa. Det totalt 94 000 kvadratmeter stora området styckas i flexibla tomter för att passa en bredd av intressenter.



Fastigheten har en rik historia och under 47 år har här tillverkats batterier, bland annat under varumärket Varta. Fastigheten ägs idag av Hultsfreds kommun och den har förberetts för exploatering genom ett omfattande saneringsarbete.



Under vinter 2019 råder det full aktivitet på området då sista steget av förberedelser för färdigställande pågår. Den pågående detaljplanen som just nu befinner sig på samråd väntas antas under våren 2020. Därefter finns möjlighet till köp av mark och ansökan om bygglov.



– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda marknaden ett riktigt bra läge där allt dessutom är förberett. Området finns i vår absolut mest attraktiva entré och med goda, starka grannar. Vi är övertygade om att vi tillsammans med intressenter nu skapar ett mycket attraktivt område, säger Hultsfreds kommu-nalråd Lars Rosander.



Enligt körtidsanalyser från företaget ESRI, som specialiserat sig på geografiska data, nås området av 6,5 miljoner kunder inom fyra timmar. År 2030 är den siffran 7,1 miljoner om SCB:s befolkningsprognos för området slår in.



Sedan tidigare står det klart att företaget Borgkrona planerar en större etablering i området, "Handelsplats Oskar". Satsningen beskrivs som en social arena för mö-ten och konsumtion med en mix av verksamheter inom dagligvaror och sällanköp. Handelsplats Oskar omfattar totalt 40 000 kvadratmeter.



Därtill ser HKIAB, Hultsfreds Kommunala Industri AB över intresset av så kallade "radhus för företag" på fastigheten



Andra grannar som redan finns i anslutning till tomterna på Batteriet är Schenker, logistiktunga IKEA Industry och DSV Roads.

– Det talar sitt tydliga språk, läget liksom hela Hultsfred är en logistisk fullträff. Det blir spännande att se vilka företag och verksamheter som vill vara med och utveckla området ytterligare. Vi har redan under saneringen märkt ett stort intresse för tomterna, säger Lars Gjörloff, utvecklingschef på Hultsfreds kommun, och fortsätter:

– Vi på kommunen står redo för att underlätta för intressenter hela vägen som en samlad kontaktyta inför alla frågeställningar man kan ställas inför under en etablering.



Förutsatt att detaljplan och marksanering håller tidplan kommer tomterna vara redo under våren 2020, men redan nu kan intressenter kontakta kommunen för att starta processen.

– Vi står redo och ser fram emot att få utveckla klassisk mark för modern användning, säger Gjörloff.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen