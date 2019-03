HUI Research: "Solnedgång över svensk detaljhandel"

Publicerad den 14 Mars 2019

Digitalisering och internationalisering förändrar snabbt läget för detaljhandeln.

Handel Konjunkturen har toppat ut och vi bevittnar för närvarande högkonjunkturens solnedgång. Det är den övergripande bild som växer fram för såväl detaljhandeln som för den svenska ekonomin i sin helhet.

Europaläget är skakigt och den italienska ekonomin är redan i recession. Hushållens oro har dessutom ökat efter Riksbankens räntehöjning i december. Hushållskonsumtionen för helåret 2018 landade på beskedliga 1,2 procent i fasta priser, en siffra som bör ställas i relation till befolkningsutvecklingen på 1,1 procent. En begynnande lågkonjunktur i kombination med strukturella förändringar medför stora utmaningar för de svenska handlarna. Jonas Arnberg, VD på HUI Research, menar att digitalisering och internationalisering är game-changers för detaljhandeln:



– All tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln tillföll nätet under 2018 och försäljningen i de fysiska kanalerna krymper. Avslutningen på 2018, med en oväntat svag decemberförsäljning och en förskjutning av julhandeln till november månad, avslöjar också att importerade kampanjdagar som Black Friday och Singles’ Day har förändrat konsumenternas köpmönster på bara några år.



Konjunkturrapporten från HUI Research fördjupar sig i konkurrensläget inom dagligvaruhandeln. Det uppmärksammas bland annat att tillväxten under senare år har varit betydligt högre inom både lågprissegmentet och den high-end-präglade specialvaruhandeln än inom mellansegmentet och den traditionella livsmedelshandeln. Överlägset fortast går dock utvecklingen på nätet.



– När maten migrerar till onlinekanaler går detaljhandelsskiftet in i nästa fas. Med en ökad försäljning av mat via nätet sjunker trafiken till våra fysiska handelsplatser, vilket påverkar hela detaljhandeln. Det är hög tid för detaljisterna att se över sin butiksnätsstruktur och sin digitala strategi, avslutar Jonas Arnberg.



Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

