Hugo Boss till Göteborg

Publicerad den 23 Augusti 2018

Uthyrning Hugo Boss öppnar i slutet av 2018 sin första butik i Göteborg, hos Hufvudstaden på Fredsgatan 2.

Butiken, fördelad på två plan, omfattar en yta om cirka 350 kvadratmeter och kommer erbjuda sortiment för både dam och herr. Etableringen av det internationella varumärket Boss ligger helt i linje med Hufvudstadens strategi att utveckla och stärka området Fredstan.



– Hufvudstaden har som målsättning att i centrala Göteborg och Stockholm erbjuda framgångsrika butiks- och kontorshyresgäster de bästa affärslägena. Vi är därför mycket glada över att Hogo Boss har valt att etablera en Boss-butik i Hufvudstadens fastighet i Fredstan, säger Ivo Stopner, vd, Hufvudstaden.



Fredstan ska erbjuda det bästa inom internationellt mode, men även lokala varumärken och koncept är viktiga för att området ska vara en attraktiv shoppingdestination. Sedan tidigare har Chanel Beauty Store, Michael Kors och da Matteo öppnat i Hufvudstadens fastigheter i Fredstan.

