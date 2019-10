Hufvudstadens vd Ivo Stopner sjukskriven fram till årsskiftet

Ivo Stopner, vd Hufvudstaden. Bild: Hufvudstaden

Bolag Bolagets vice vd tar över fram till nyårsdagen.

Hufvudstadens verkställande direktör Ivo Stopner är sjukskriven under återstoden av 2019 på grund av behov för återhämtning efter en period av hög arbetsbelastning.



Bolagets vice verkställande direktör Bo Wikare kommer att sköta VD:s uppgifter till dess att Ivo Stopner återinträder i aktiv tjänst den 1 januari 2020.

