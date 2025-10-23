Hufvudstaden tecknar nytt avtal i Kvarteret Johanna

Hufvudstaden har tecknat hyresavtal med Forvis Mazars, som etablerar sig på Södra Hamngatan 45 i Kvarteret Johanna. Lokalerna omfattar cirka 360 kvadratmeter med tillträde i början av 2027.

Forvis Mazars är ett ledande, globalt nätverk för professionella tjänster inom revision, skatt och rådgivning med verksamhet i över 100 länder.

– Vi ser fram emot att bli en del av Kvarteret Johanna som kombinerar historia och modernitet. Lokalerna ger oss de bästa förutsättningarna att fortsätta växa och samarbeta i en inspirerande miljö mitt i centrala Göteborg, säger David Johansson, partner, Forvis Mazars.

Kvarteret Johanna genomgår en omfattande om- och nybyggnation och närmar sig färdigställande. Redan från första spadtaget har kvarteret präglats av kvalitet och hantverk in i minsta detalj, där historiska inslag bevaras och återanvänds med stor omsorg.

– Vi ser fram emot att välkomna Forvis Mazars som ny hyresgäst. I den anrika byggnaden, som ligger i hörnet mellan Södra Hamngatan och Fredsgatan, tror vi att de kommer att trivas riktigt bra, säger Fredrik Ottosson, chef för affärsområde Göteborg, Hufvudstaden.