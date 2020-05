Bo Wikare, tf vd för Hufvudstaden. Bild: Hufvudstaden

Hufvudstaden skriver ner värden med nästan en miljard

Bolag Hufvudstaden redovisar orealiserade värdeförändringar om -929 miljoner under Q1 (332).

Q1-siffrorna:



• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 350 mnkr (343), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.

• Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 482 mnkr (472), en ökning med 2 procent.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -499 mnkr (500), motsvarande -2,42 kronor per aktie (2,42). Minskningen förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

• Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 47,0 mdkr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 178 kronor per aktie (185 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 3,90 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var -929 mnkr (332).

• Soliditeten uppgick till 62 procent (62), nettobelåningsgraden till 18 procent (17) och räntetäckningsgraden var 10,8 gånger (11,8).

• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,3 procent (6,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,7 procent (2,3).



Om Covid-19 skriver Hufvudstaden:

"Smittspridningen av Covid-19 har resulterat i stora effekter på samhället och dess ekonomiska utveckling. Åtgärder för att stoppa smittspridningen har drabbat flera branscher. Påverkan har varit stor för bland annat sällanköpsvaruhandeln och restauranger som upplevt betydande försäljningstapp sedan mitten av mars.



Det gäller även Hufvudstadens fastigheter med butiker och restauranger, främst NK-varuhusen och gallerian Femman. Det medför att förmågan att betala lokalhyran har försämrats. Under kvartal 1 var effekten på Hufvudstadens löpande verksamhet begränsad då hyresbetalningar till största del sker kvartalsvis i förskott.



Hufvudstaden har ofta långa relationer med sina hyresgäster, vilket är en viktig del i vår affärsidé. Vi stödjer hyresgästerna i sina lokalfrågor både i tider av framgång såväl som i motgång. Dialoger pågår för att på bästa affärsmässiga sätt hjälpa hyresgästerna att överbrygga den här utmanande perioden. Trots det har risken för rekonstruk-tioner och konkurser ökat, vilket också har ägt rum i ett flertal fall sedan slutet av mars. Detta kommer att påverka resultatet från kvartal 2.



Regeringen har beslutat att ge ett statligt hyresstöd till hyresvärdar som ger hyresgäster i utsatta branscher hyreslättnader under andra kvartalet. Stödet förutsätter att hyresvärden ger en hyresnedsättning till hyresgästen. Staten ersätter sedan 50 procent av nedsättningen, dock maximalt 25 procent av den fasta hyran. Om Hufvudstaden teoretiskt skulle ge en hyresnedsättning om 50 procent till samtliga hyresgäster inom sällanköpsvaruhandel och restauranger, samt erhålla ett statligt stöd för alla dessa lättnader, skulle det innebära en minskad intäkt om drygt 50 mnkr för andra kvartalet.



Hufvudstaden följer myndigheternas direktiv för hur smittspridningen ska hanteras. Verksamheten har anpassats efter direktiven, både vad gäller butiker, restauranger och kontorslokaler. Arbetet med utvecklingsprojekt fortskrider där pågående och beslutade projekt genomförs enligt plan.



Hufvudstadens finansiella ställning är stark med god likvid beredskap. Även om hyresbetalningar påverkas på kort sikt står bolaget fortsatt stabilt. Hufvudstaden har goda förutsättningar att ta sig igenom stora samhällsförändringar och nedgångar. Affärsidén ligger fast och fastigheter i bästa kommersiella läge i Sveriges två största städer kommer fortsatt vara attraktiva efter Covid-19.

