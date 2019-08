Hufvudstaden: Resultat upp fem procent

Ivo Stopner, vd Hufvudstaden. Bild: Hufvudstaden

Bolag Hufvudstadens bruttoresultat från fastighetsförvaltningen ökade under det första halvåret med fem procent och uppgick till 682 miljoner kronor (648), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.

• Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 938 mnkr (888), en ökning med 6 procent.



• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 481 mnkr (2 575), motsvarande 7,18 kronor per aktie (12,48). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.



• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 45,8 mdkr (44,1 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 176 kronor per aktie (171 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 1 292 mnkr (2 038).



• Soliditeten uppgick till 62 procent (63), nettobelåningsgraden till 17 procent (15) och räntetäckningsgraden var 11,3 gånger (10,5).



• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,5 procent (4,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,9 procent (2,8).

Hufvudstaden has long experience of preserving and developing properties. The company was founded in 1915 and was listed on the Stockholm Stock Exchange in 1938. Hufvudstaden has chosen its place on the map. We operate in the two largest cities in Sweden, and our properties are located in prime locations in both Stockholm and Gothenburg. We seek to offer our customers more than just floor space. <br /> <br /> Our ambition doesn’t end in developing our properties – an important part of our strategy is to develop marketplaces. We want to create marketplaces where the urban environment, communications, our functional buildings and our commitment contribute to successful business for our customers. For example, Hufvudstaden has developed Bibliotekstan, the area...

