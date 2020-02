Hufvudstaden lanserar coworking-konceptet Cecil. Bild: Hufvudstaden

Hufvudstaden lanserar eget coworking-koncept

Bolag Efter årsskiftet 2021 öppnar Hufvudstaden Cecil Coworking i Bibliotekstan. Det blir bolagets första egna coworking-anläggning som drivs i egen regi. Cecil Coworking är ett koncept som erbjuder arbetsplatser i ett attraktivt läge, en förstklassig service och ett professionellt nätverk. Det kommer att vara en premiumanläggning på cirka 3 000 kvadratmeter och innehålla cirka 300 kontorsplatser.

Marknaden för flexibla delade kontor har haft en stark tillväxt under de senaste åren. Många företag uttrycker att de hellre vill köpa ett tjänstepaket än en kontorsyta och att de gärna vill vara en del av ett professionellt nätverk. Något som ger ökad arbetsglädje och som kan gynna deras affärer.



– Vi har under de senaste åren sett ett förändrat kundbehov där intresset för coworking ökat. Två av Hufvudstadens styrkor, att äga fastigheter i centrala citylägen och att ge förstklassig personlig service till våra hyresgäster, utgör också grunden för ett attraktivt coworking-koncept. Vi vill med Cecil Coworking skapa ett erbjudande som ger medlemmarna de bästa förutsättningarna för att bli framgångsrika, säger Anders Nygren, affärsområdeschef Stockholm, Hufvudstaden.



Den första Cecil Coworking öppnar i Bibliotekstan i Stockholm och det är från Bibliotekstans historia som namnet har hämtats. Redan för hundra år sedan var Cecil en känd mötesplats i Stockholm, då som restaurang och nattklubb men nu i form av en modern arbetsplats som ska göra medlemmarnas arbetsliv mer inspirerande och effektivare.



– Det känns väldigt kul att kunna knyta ihop historien genom att ge vårt coworking-koncept namnet Cecil. Fastigheten på Biblioteksgatan 5, där restaurang Cecil öppnade år 1917, ägdes redan då av Hufvudstaden. Nu ger vi Cecil nytt liv ett stenkast därifrån, i korsningen Smålandsgatan och Norrlandsgatan. Vi tillför därmed ytterligare energi, kreativitet och rörelse i Biblioteksstan, säger Anders Nygren affärsområdeschef Stockholm, Hufvudstaden.



Cecil Coworking kompletterar Hufvudstadens övriga erbjudanden med traditionella kontor och konceptet Redo som består av nyckelfärdiga egna kontor. Varierande kundbehov med önskningar som mer flexibilitet, korta eller långa kontrakt, större eller mindre yta kan därmed mötas med olika erbjudanden.



Fastigheten i korsningen Smålandsgatan och Norrlandsgatan byggdes år 1984 och genomgår just nu en totalrenovering. Cecil Coworking kommer att flytta in på våning 1 och 2 och ha entré via Norrlandsgatan 10.

- Nicklas Tollesson

