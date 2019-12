Hufvudstaden fortsätter fylla upp på Kungsgatan

Fightbox öppnar på Kungsgatan i Stockholm. Bild: Hufvudstaden

Uthyrning Under våren 2020 öppnar träningskonceptet Fightbox i Hufvudstadens fastighet på Kungsgatan i centrala Stockholm.

Med inspiration från de hetaste koncepten i New York och Los Angeles har Fightbox byggt upp sin framgångssaga under fyra år. I dag driver de verksamhet i Slussen och S:t Eriksplan.

– Vi är extremt glada över att få öppna på denna adress, under fyra år har vi väntat på den här möjligheten. Att få utveckla vår verksamhet med de förutsättningar den här lokalen ger oss är obeskrivligt motiverande. Vi kan knappt vänta på att få ge Stockholmarna den mest kompletta tränings-upplevelsen på marknaden, säger André Bånghäll, Marknadsansvarig, Fightbox.



I den nya enheten kommer Fightbox bredda konceptet ytterligare och erbjuda sina kunder större ytor och möjlighet till egenträning.

– Vi är mycket glada över att Fightbox väljer en av Hufvudstadens fastigheter på Kungsgatan för sin nästa etablering. Fightbox träningskoncept stärker vårt kunderbjudande och bidrar till att ytterligare utveckla Kungsgatan som central mötesplats mitt i city, säger Emanuel Westin, chef för affärsutveckling butik på Hufvudstaden.

