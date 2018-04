Hufvudstaden bygger på – förlänger med Vinge

Publicerad den 11 April 2018

Bygg/Arkitektur Hufvudstaden startar en påbyggnad av drygt 2 600 kvadratmeter kontorslokaler i fastigheten Skären 9 i Bibliotekstan, Stockholm. Påbyggnaden omfattar två våningsplan med en strålande utsikt över Norrmalmstorg och Nybroviken. I samband med påbyggnaden sker en genomgripande totalrenovering av de befintliga ytorna och en uppgradering av tekniken i sin helhet.

Den nyrenoverade fastigheten kommer omfatta cirka 12 500 kvadratmeter fördelat på 10 700 kvadratmeter kontor samt 1 800 kvadratmeter butik. Projektet påbörjas under första kvartalet 2019 och beräknas pågå i två år. Efter färdigställandet erbjuder fastigheten toppmoderna kontor och butiker i ett mycket attraktivt läge.



Hufvudstaden har tecknat ett långt hyresavtal med Advokatfirman Vinge som redan är en befintlig hyresgäst i fastigheten. Avtalet omfattar cirka 7 800 kvadratmeter vilket utgör 75 procent av kontorslokalerna. Under projekttiden flyttar Vinge till lokaler vid Stureplan och tillträder sitt nya kontor i början av 2021.



Skären 9 har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1917. Den befintliga byggnaden uppfördes 1984 och Vinge har varit hyresgäst i fastigheten sedan dess. 1999 utökades förhyrningen med en utbyggnad på gården.



- Hufvudstaden har som målsättning att i centrala Stockholm och Göteborg erbjuda framgångsrika butiks- och kontorshyresgäster attraktiva lokaler. Advokatfirman Vinge är hyresgäst hos Hufvudstaden både i Stockholm och i Göteborg sedan lång tid tillbaka, och vi är mycket stolta över att vi kan tillgodose en av våra mest trogna hyresgästers behov av toppmoderna kontorslokaler i ett av Stockholms absolut bästa lägen, säger Ivo Stopner, vd för Hufvudstaden.



- Det är viktigt för Vinge som ledande affärsjuridisk fullservicebyrå att ha lokaler som motsvarar dagens och morgondagens behov. De ska stödja våra arbetssätt så att vi på bästa sätt kan lösa våra klienters utmaningar, de ska ligga centralt och bidra till trivsel hos medarbetarna. För oss är den bästa lösningen nya lokaler på nuvarande adress och precis så blir det nu. Vi ser fram emot att arbeta med Hufvudstaden för att skapa ett kontor att fortsätta växa och verka i, säger Maria-Pia Hope, vd för Advokatfirman Vinge.



