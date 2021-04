Johan Nyhus. Bild: HSB

HSB:s valberedningen nominerar Johan Nyhus som förbundsordförande

Bolag HSB:s valberedning nominerar Johan Nyhus till ordförande för HSB Riksförbund. HSB Stockholm har nominerat Jonas Nygren.

Nuvarande ordförande, Anders Lago, har meddelat att han inte ställer upp till omval efter tio år på posten. HSB Riksförbunds stämma äger rum den 19 maj, då ny ordförande väljs.



Johan Nyhus har under 13 år varit en del av den politiska majoriteten i Göteborgs stad. De sista sex åren, och fram till 2018, var Johan Nyhus kommunalråd med ansvar för trafik- och infrastrukturfrågor samt drivande i bygg- och markfrågor. Under sina år i Göteborgs stadsmajoritet har han drivit en rad stora infrastrukturprojekt, som till exempel Västsvenska paketet, Sverigeförhandlingen och en rad stora bostads- och byggprojekt. Idag arbetar Johan Nyhus som seniorkonsult på PR-byrån Reformklubben, där han är chef för Göteborgskontoret.



– Jag är mycket glad över att föreslå Johan Nyhus som förbundsordförande för HSB. Idag befinner sig HSB i en spännande tid av förändring där vi behöver stärka vår konkurrenskraft på marknaden och samtidigt bibehålla vår viktiga värderingsgrund. Jag är övertygad om att Johan Nyhus är rätt person för att ta sig an detta uppdrag. Hans långa erfarenhet av ordförandeskap i styrelser och värderingsstyrda organisationer talar starkt för detta. Han har även viktiga kunskaper om att leda organisationer i förändring, vilket kommer att vara helt avgörande i detta uppdrag. Johan Nyhus har på ett ödmjukt sätt visat att han kommer att bli den ordförande som kan inspirera och leda HSB framåt, säger Tina Mansson Söderlund, valberedningens ordförande.



Johan Nyhus har accepterat valberedningens nominering till förbundsordförande för HSB.

– Det är med stor stolthet, glädje och energi som jag har tackat ja till valberedningens förslag om att bli HSB:s förbundsordförande. HSB som kooperation är en oerhört viktig aktör på bostadsmarknaden. Om jag blir vald vill jag att HSB ytterligare intensifierar arbetet med att driva på politiken så att fler människor kan ges möjlighet att skaffa sig ett eget boende. Och tillsammans med alla engagerade HSB-föreningar, styrelser och medarbetare runt om i landet vill jag vara med att utveckla och skapa förutsättningar för ett hållbart boende, där klimat, trygghet och trivsel är viktiga hörnstenar, säger Johan Nyhus.



