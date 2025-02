Posthornet 1 i Sockerbruksområdet i centrala Lund. Bild: Wihlborgs

HSB Skåne tar plats i Wihlborgs nyproduktion i centrala Lund

Uthyrning När den andra etappen av fastigheten Posthornet 1 i Sockerbruksområdet i centrala Lund står klar 2026 kommer HSB Skåne att bli hyresgäst på 1 500 kvadratmeter. Med flytten till de nybyggda lokalerna i centrala Lund vill HSB Skåne skapa en modern arbetsplats med bra förutsättningar för samarbete.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som bygger, förvaltar och hyr ut bostäder. HSB Skåne är en regionförening som verkar i 17 kommuner med huvudkontor i Lund och lokalkontor i Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad. I och med flytten samlokaliserar HSB Skåne två av sina tre Lundakontor. På sikt arbetar organisationen även mot en samlokalisering av vissa funktioner, men kommer samtidigt att bibehålla den viktiga lokala förankringen.

– Vi har varit med i utvecklingen av bostäder på Sockerbruksområdet redan från start och nu står vi inför en ny stor utvecklingsresa i grannområdet Västerbro. Därför känns det extra kul att få möjlighet att flytta in i Posthornet när de nya lokalerna står klara 2026. Posthornets strategiska placering intill Lund C främjar dessutom hållbara pendlingsresor och gör det även enkelt att ta sig med kollektivtrafik mellan det nya kontoret och våra lokalkontor. Med såväl fasta arbetsplatser som flexplatser skapar vi goda förutsättningar för ännu bättre samarbete på det nya kontoret, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.



I Posthornet 1 kommer HSB Skåne att hyra tredje våningen med egen balkong. Inflyttning sker under det andra kvartalet 2026 och avtalet omfattar fem år.



Den första delen av kontorshuset färdigställdes 2018 och är fullt uthyrd med en blandning av verksamheter som Trivector, Klaravik, Skandia, Veidekke och Folktandvården. Det är sedan tidigare klart att Åklagarmyndigheten kommer att flytta in i den andra etappen av Posthornet.



Wihlborgs har under de senaste åren varit en aktiv part i utvecklingen av Sockerbruksområdet med nyproduktion som Sockerbiten (Raffinaderiet 5), som stod klart 2019, och ombyggnaden av den hundra år gamla fastigheten Raffinaderiet (Raffinaderiet 3) som färdigställdes 2023.

– Det finns en god efterfrågan på moderna kontorslokaler i centrala Lund och vi är glada att kunna bidra till detta utbud med projekt som Posthornet. Här finns en fin mänsklig skala med bra densitet och intressant blandning av bostäder och arbetsplatser, restauranger och caféer samt terrasser med utsikt över Lunds vackra takåsar. Det är en gemytlig miljö som vi hoppas att HSB Skånes medarbetare ska få bästa möjliga förutsättningar att trivas och samarbeta i, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Ämnen