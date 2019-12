Anders Svensson. Bild: HSB Stockholm

HSB-medarbetare arbetsbefriad – har brutit mot uppförandekoden

Juridik HSB har via visselblåsare fått in uppgifter om att en medarbetare på HSB Stockholm brutit mot organisationens uppförandekod. PWC Forensic har granskat uppgifterna, och mot bakgrund av vad granskningen visat hittills har HSB Stockholms ledning beslutat att arbetsbefria medarbetaren. HSB vidtar nu åtgärder för att förhindra ett upprepande.

Det var i november som HSB via visselblåsare tog emot uppgifter om att HSBs uppförandekod och regelverk inte följts i samband med upphandlingar. I enlighet med organisationens rutiner tillsattes omgående en extern utredning med hjälp av PWC Forensic som under ett par veckor har granskat tusentals handlingar för att gå till botten med misstankarna.



– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och detta utreds nu vidare för att se om det finns grund för ytterligare åtgärder, säger Anders Svensson, vd HSB Stockholm.



HSB:s uppförandekod ska vägleda medarbetare ur ett affärsetiskt perspektiv, och främja sund konkurrens. Hittills visar granskningen att medarbetaren bidragit till att en specifik byggaktör har premierats i samband med att bostadsrättsföreningar genomfört större upphandlingar. Det aktuella bolaget utesluts nu från framtida upphandlingar.



Granskningen visar i nuläget att 19 bostadsrättsföreningar anlitat den berörda byggaktören under den senaste tioårsperioden. Det utreds nu om någon av dessa föreningar kan ha betalat för höga entreprenadkostnader. De berörda föreningarna kommer omgående att kontaktas av HSB Stockholm. HSB Stockholm kan i nuläget inte bedöma den eventuella ekonomiska skada som kan ha drabbat föreningar på grund av medarbetarens agerande.



HSB Stockholm ser nu över sina kontrollsystem, både med extern expertis och på egen hand för att förhindra ett upprepande. Det handlar bland annat om att alltid säkerställa konkurrerande anbud, att rotera byggledare och att genomföra årliga kontroller av ekonomin hos de entreprenörer och leverantörer som anlitas.



– Vi vidtar konkreta åtgärder redan nu. Det finns absolut anledning till självkritik när en sådan här sak uppdagas. I en perfekt värld borde våra system för regelefterlevnad ha upptäckt detta tidigare. I gengäld är jag naturligtvis glad för att visselblåsare visat civilkurage och anmält misstankarna, säger Anders Svensson.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

