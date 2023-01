Azra Kadribasic, ny chef för HSB Göteborgs nyproduktion. Bild: HSB Göteborg

HSB Göteborg rekryterar chef för nyproduktion

Karriär Azra Kadribasic har utsetts till ny chef för HSB Göteborgs nyproduktionsverksamhet. Hon har lång erfarenhet från bostadsutveckling och kommer närmast från konsultföretaget Development Partner.

Azra Kadribasic är utbildad byggnadsingenjör från Chalmers och har jobbat med bostadsutveckling under de senaste 20 åren. Hon har tidigare arbetat på Skanska i olika roller och kommer närmast från konsultbolaget Development Partner, där hon bland annat varit inhyrd som projektledare och projektchef i flera av HSB Göteborgs nyproduktionsprojekt.



– Det är väldigt glädjande att välkomna Azra Kadribasic till HSB Göteborg. Hennes kompetens och erfarenhet i kombination med att hon har arbetat tillsammans med oss under flera år gör att vi känner oss trygga med att hon framöver ska leda och utveckla vår nyproduktionsverksamhet, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef bygg, fastighet och förvaltning på HSB Göteborg.



Som chef för HSB Göteborgs nyproduktion har Azra Kadribasic en nyckelroll i bolagets arbete att leverera attraktiva och hållbara bostäder till HSBs medlemmar och kunder. Hon kommer att leda avdelningen som ansvarar för bolagets nyproduktionsverksamhet – från projektering och genomförande till eftermarknad.



– Det är med stor glädje och förväntan jag tar mig an rollen. HSB Göteborg är en medlemsägd organisation med en tydlig vision och höga ambitioner när det kommer till utveckling av hållbara och attraktiva bostäder. Jag ser fram emot att vara med och bidra till att vi levererar bostäder i världsklass till HSBs medlemmar och kunder, säger Azra Kadribasic, chef nyproduktion på HSB Göteborg.



HSB har höga ambitioner när det kommer till hållbarhet och målsättningen är att all nyproduktion ska vara verkligt hållbar i samtliga processer till år 2045. Målet för klimatneutralitet i nyproduktion är satt till 2040 och kommer att vara en prioriterad fråga framöver.



Azra Kadribasic började sin tjänst på HSB Göteborg den 2 januari 2023.

