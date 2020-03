Anders Lago. Bild: HSB

HSB: Bottenbetyg för regeringens bostadspolitik

Bostäder Regeringens bostadspolitik får bottenbetyg av väljarna. 9 av 10 upplever inte att regeringen har gjort något för att lösa bostadsbristen det senaste året. Varannan väljare vill att regeringen prioriterar att se över bolånetaket och amorteringskraven för förstagångsköpare. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av HSB.

– Allt fler människor stängs ute från bostadsmarknaden medan regeringen sitter märkligt still. Det går inte att dra någon annan slutsats än att Stefan Löfven har nedprioriterat bostadspolitiken under sina år som statsminister, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.



Samtidigt visar rapporten Stängda dörrar att möjligheten för unga vuxna att köpa bostad har försämrats dramatiskt de senaste tre åren. Singelhushåll och ensamstående med barn nekas bolån i stora delar av Sverige.



– Åtstramade kreditrestriktioner slår hårt mot unga hushåll och ensamstående föräldrar, som har fått allt svårare att få bostadslån. En ny typ av hemlöshet breder ut sig och familjer utan sociala problem står plötsligt utan eget tak över huvudet. Alltmedan grundproblemet, att det byggs för lite bostäder i förhållande till behovet, kvarstår, säger Anders Lago.



Många svenskar vill se konkreta bostadsreformer. Varannan (46 procent) tycker att regeringen bör prioritera att se över bolånetak och amorteringskrav för förstagångsköpare. Nästan lika många, 44 procent, vill att regeringen ser över den så kallade flyttskatten och 42 procent vill se ett statligt startlån för unga.



– Stefan Löfven sände en positiv signal häromveckan när han bjöd in byggbranschen till samtal. Men nu behöver krismedvetenheten omsättas i konkreta reformer som statligt startlån för unga, stöd till bosparande och ett tillbakadragande av det senaste amorteringskravet. Det skulle öppna de stängda dörrarna på bostadsmarknaden för många människor, säger Anders Lago.

