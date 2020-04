Fastigheten K12 till vänster och K11 till höger. Bild: Joakim Kröger

HPE flyttar sitt svenska huvudkontor till NCC i Järva Krog

Uthyrning NCC har tecknat hyresavtal med Hewlett Packard Enterprise som flyttar sitt svenska huvudkontor till Järva Krog. I kvartersstaden i Ulriksdal får företaget ett kontor med toppmoderna, flexibla lokaler i attraktivt läge.

Annons

Hewlett Packard Enterprise (HPE), ett av världens största teknikföretag, tecknar hyreskontrakt med NCC avseende kontor om cirka 2 600 kvadratmeter i den nybyggda fastigheten K11 i Järva Krog. HPE kommer att flytta in på två våningsplan i fastigheten samt även hyra förrådsutrymmen om cirka 185 kvadratmeter. Med detta avtal på plats är fastigheten uthyrd till drygt en tredjedel.



– Vårt nya aktivitetsbaserade kontor kommer erbjuda en agil och mycket stimulerande arbetsmiljö för våra anställda. Kontoret är utrustat med den senaste tekniken, så som snabbt trådlöst internet, interaktiva skärmar, samt flexibla konferens- och videomöjligheter – vilket har blivit viktigare än någonsin, säger Anna Granö, vd på HPE och fortsätter;



– Dessutom så är läget, med närhet till hotell, shopping, grönområden och utmärkta kommunikationer, mycket attraktivt och affärsmässigt idealiskt för våra kunder, partners, leverantörer och självklart för våra anställda, säger Anna Granö.



Sedan en tid tillbaka har NCC sitt nordiska huvudkontor i grannfastigheten K12, där även 3M tecknade hyreskontrakt i september 2019. I K11 och K12 erbjuds service i form av tre stycken restauranger, gym, goda kommunikationer samt utmärkt skyltläge.



– Det är glädjande att Hewlett Packard Enterprise väljer att placera sitt svenska huvudkontor i Järva Krog. Det bekräftar åter stadsdelens attraktivitet och att området erbjuder moderna och flexibla arbetsplatser. Våra nya hyresgäster kommer bidra till att skapa en dynamisk och levande miljö här i Järva Krog, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm, NCC Property Development.



Järva Krog kvartersstad är anknutet både till staden med cykel, kollektivtrafik eller bil och till världen via Arlanda och Bromma. Under kommande år planerar NCC att färdigställa ytterligare kontor och bland annat cirka 500 bostäder i kvarteret tillsammans med fler restauranger och en förskola.

NCC har som mål att minimera projektens miljöpåverkan och kontorsfastigheterna certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet Breeam till nivån Excellent. Därtill anpassas kontorsbyggnaderna till internationell standard med installationsgolv, bergvärme och nya spännande mobilitetslösningar.



HPE tillträder sina nya lokaler i december 2020. Cushman & Wakefield har varit HPE:s rådgivare i processen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen