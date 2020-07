Bild: Istock

House Be köper lokal aktör i Örnsköldsvik

Bolag House Be köper lokal aktör i Örnsköldsvik samtidigt kliver Nordiska Centrumhus in som ny delägare i House Be.

Under våren 2021 öppnar House Be upp portarna till sin nya satsning i Örnsköldsvik, siten blir House Bes 7:e i ordningen. I och med öppnandet så blir den lokala coworking-aktören Offcoff en del av House Be och gemensamt flyttar de in i före detta tryckeriets lokaler i "ÖA-huset" som ägs av Nordiska Centrumhus. Lokalerna totalrenoveras och anpassas till House Be i en unik miljö.

– Det är fantastiskt roligt att få skala upp på detta sätt och att vara en del av en större tillhörighet genom House Be. Vi stod vid ett vägskäl och kunde inte utvecklas mer i de lokaler vi hade, säger Stina Haglund, ägare och grundare av Offcoff.

– Vi är Norra Sveriges största coworking-aktör och för oss är den lokala förankringen avgörande för en lyckad verksamhet, samarbetet med OffCoff är därför en mycket viktig pusselbit, säger Olof Pergament, ledare och delägare House Be.



Ytterligare en nyhet är att Nordiska Centrumhus går in som delägare i House Be i en nyligen avslutad emissionsrunda.

– För oss är detta en framtidssatsning som Örnsköldsvik väntat på och partnerskapet med House be och Offcoff ligger helt rätt för oss. Vi får stå för kreativa lokaler där någon annan skapar puls och aktivitet. Vi tror att coworking är helt rätt för tryckeriets gamla lokaler när de ska få nytt liv, säger Håkan Martinell, vd för Nordiska Centrumhus.

– Vi har haft Örnsköldsvik på radarn ett tag och följt Offcoffs utveckling. Vi är övertygade om att Offcoff kompletterar oss på ett jättebra sätt och att vi kan stärka vårt koncept ytterligare genom denna affär. Att dessutom få in Nordiska Centrumhus som delägare känns extra kul och värdefullt och stärker oss vidare i vår expansionsresa, säger Ulrika Viklund, ledare och medgrundare House Be.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen