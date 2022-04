Olof Pergament. Bild: House Be

House Be breddar ägandet

Bolag Coworkingaktören House Be stänger övertecknad emission – tar in 6,3 miljoner kronor till fortsatt expansion och digital utveckling.

Planen var att ta in 5 miljoner kronor men då intresset blev så stort valde bolaget att öka utrymmet i emissionen. Bland nya delägare som kliver in syns till exempel Almi Invest Mitt som investerar två miljoner kronor i bolaget. Tillskottet kommer att användas till vidare expansion i norrländska städer samt till en fortsatt digital utveckling av bolagets plattform.



House Be som idag bedriver egna coworkinganläggningar i åtta norrländska städer har tagit in totalt 6,3 miljoner i en nyligen genomförd nyemission och fortsätter nu sin expansion med fokus på norra Sverige. Tillväxten under förra året har varit väldigt stark och enligt prognos kommer man under 2022 mer än fördubbla sin omsättning och nå lönsamhet på alla etablerade enheter. Bolaget för dialoger om flertalet nya etableringar i både nya och befintliga orter i Norrland och det är sannolikt att House Be öppnar minst två nya orter utöver de tidigare kommunicerade etableringar i Skellefteå och Hudiksvall under 2022.



– Vi befinner oss nu på rätt plats, vid rätt tidpunkt och dessutom med rätt produkt, säger Olof Pergament, vd, House Be. Genom det stora intresset för vår nyemission har vi nu utökat våra möjligheter att expandera vår verksamhet till fler platser och även stärka vår position som ledande aktör inom Coworking i Sverige.



Bland de nya delägarna syns Almi Invest Mitt som ser ljust på bolagets framtid och på vad House Be bidrar till vad gäller företagsutveckling i norrländska städer.



– Som en regional aktör har vi på nära håll följt House Be och dess expansion alltsedan grundandet för snart fem år sedan. Verksamheten befinner sig i ett spännande skede, man har ett bra ägarkollektiv och vi är glada att vi nu givits möjlighet att investera i bolaget. Vi ser fram emot en intressant resa och planerar att i vanlig ordning agera som en aktiv ägare, säger Kristofer Öman, Investment Manager på Almi Invest Mitt.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

