Hotellduo slås ihop – bildar jätte

Publicerad den 11 Oktober 2018

tweet

Bolag De skandinaviska hotellföretagen First Hotels och Belvar går ihop och nu ska den sammanlagda omsättningen på drygt 2,2 miljarder kronor dubblas på bara två år.

Den nya koncernen ska heta Maribel och ha ett tredelat och likställt ägarskap mellan de två ägarna av Belvar, Mads Jacobsen och Rune Firing, samt grundaren av First Hotels och Flying Elephant-koncernen, Asmund Haare. Utöver hotellkedjan First Hotels bidrar Haare med hotelldriftföretaget Tribe Hotels i den nya konstellationen.

– Portföljerna passar väldigt bra ihop, och det här är en av de gånger då det totala beloppet överstiger värdet av de enskilda faktorerna, säger Mads Jacobsen, CEO i Belvar.



Maribel kommer initialt att ha över 11 500 rum i portföljen i totalt 12 länder. Idag drivs hotellen under varumärkena First Hotels, Moxy och Courtyard by Marriott.



Belvar har på bara några år blivit en betydande europeisk samarbetspartner till världens största hotellkoncern – Marriott. Företaget har tecknat avtal för driften av över 9 000 nya rum på totalt 45 hotell som ska öppnas under de kommande två åren. Då kommer den nya koncernen att vara representerat i 15 länder. Samtidigt kommer omsättningen att stiga från två till fyra miljarder norska kronor, med en klar ambition om fortsatt tillväxt.

– Mads och Rune har gjort ett formidabelt jobb med att bygga upp Belvar till ett av Europas mest spännande och expansiva hotellbolag. Tillsammans har vi god täckningsgrad i Europa, och företaget befinner sig i stark utveckling, menar Asmund Haare.



I Maribel blir Asmund Haare styrelseordförande, medan Mads Jacobsen, Rune Firing och Simen Haare blir styrelsemedlemmar. Mads Jacobsen blir CEO för både Maribel och Belvar, medan Rune Firing fortsätter som styrelseordförande i Belvar.



Med ökad volym kommer också bättre relevans och attraktion för morgondagens hotellgäster och för portföljutvecklingen.

– Ett av de större motiven bakom fusionen är att öka volymen betydligt. Inte bara kommer vi att förbättra vår konkurrenskraft genom att extrahera stordriftsfördelar, utan volymökningen kommer också att fungera som dörröppnare till nya marknader, både när det gäller slutkunder och tillväxt i antal hotell, fastslår Mads Jacobsen.



Han lägger betonar vidare att detta inte minst kommer att gälla First Hotels.

– Vi vet att de flesta europeiska hotell är kedjeoberoende, en position som blir alltmer krävande till följd av de senaste årens enorma teknologiska utveckling. En av våra styrkor är att vi är varumärkesoberoende, något som medför att vi kan hitta det varumärke som passer bäst för destinationen, produkten och kulturen. Med First Hotels med i teamet har vi ett varumärke som har bevisat sin europeiska potential, med produkter och tjänster som skräddarsys för enskilda hotell oberoende av läge, säger Rune Firing.



Fakta om Maribel

Omsättning: Cirka 2,2 miljarder kronor

Portfölj: Över 100 hotell med fler än 11 500 rum

Belägenhet: Norge, Sverige, Island, Danmark, England, Skottland, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Polen och Belgien.

Driver hotell för varumärkena: First Hotels, Moxy och Courtyard by Marriott

Pipeline: 45 hotell under uppförande med totalt nästan 10 000 rum, inklusive ytterligare varumärken som Moxy, First Hotels, Residence Inn, AC by Marriott och Marriott Hotels.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Efter Wallenstams intåg – Convendum vill ha ytterligare 35 000 kvadratmeter Bolag För Fastighetssverige berättar Convendums vd Håkan Jeppsson mer om bolagets planer på att etablera ytterligare cirka 35 000 kvadratmeter de närmaste två åren. Därför satsar Wallenstam på coworking Bolag För Fastighetssverige berättar Susann Linde, CFO på Wallenstam, mer om bolagets coworkingmanöver: "Hetaste aktören".

Stora Kontorsdagen

Det nya digitaliserade arbetslivet Stora Kontorsdagen Digitaliseringen innebär att många kan utföra sitt arbete var som helst och att synen på arbetet är något man gör snarare än en plats man går till. För digitala natives är detta en självklarhet. Hur möter fastighetsbranschen bäst den här utvecklingen? Svaren ges på Kontorsmarknadens mötesplats på Grand Hotel i Stockholm den 6 november. Kontorsutveckling i hjärnåldern Globala kontorstrender – så här påver...

Novi News om morgondagens förvaltning Bolag Hur ser morgondagens förvaltning ut? Hur går trenderna? Och har Novi träffat Sveriges första stadsminister? Novi News är tillbaka. Hur ser morgondagens förvaltning ut? Hur går trenderna? Och har Novi träffat Sveriges första stadsminister? Novi News är tillbaka.

Annons

Efter Skanskas rivstart: "För fler samtal" Uthyrning Skanska har just gjort klart med de första hyresgästerna till landmärket Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad. Nu fortsätter jakten efter fler hyresgäster både till prestigebygget och dess granne Sthlm 04. För Fastighetssverige berättar Skanskas utyrningsansvarige mer om det arbetet. "Kreativa Stockholm flyttar söderut"

Så vill Lundbergs växa i öst Bygg/Arkitektur Lundbergs investerar 570 miljoner i nytt kontorsprojekt i Linköping. För Fastighetssverige berättar man mer om marknaden, framtidsplanerna och vad man kommer att satsa på härnäst. Lundbergs satsar 570 miljoner i Linköping

Hotellduo slås ihop – bildar jätte Bolag De skandinaviska hotellföretagen First Hotels och Belvar går ihop och nu ska den sammanlagda omsättningen på drygt 2,2 miljarder kronor dubblas på bara två år.

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Nyskapande grepp ska skapa fastighet i digital världsklass Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg På Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg den 14 november diskuteras de hetaste frågorna i branschen just nu. Bland annat får du höra om A Working Lab – Akademiska Hus nyskapande grepp för att skapa en fastighet i digital världsklass. Hur ser vårt digitala liv ut om tio år? Digitalisering: Så tänker storbolagen

Oortodox markanvisningstävling i Göteborg Bygg/Arkitektur För Fastighetssverige berättar projektledaren bakom Göteborgs annorlunda markanvisningstävling mer om arbetsprocessen.

Söderbygget försenas minst ett år Bostäder Planerna på att bygga lägenheter och ett underjordiskt parkeringsgarage på Södermalm i Stockholm har pågått i sju år, men arbetet riskerar att fördröjas ytterligare. Byggherren som är redo att investera 250 miljoner kronor i projektet berättar för Fastighetssverige om alla turerna och när man hoppas kunna komma igång.

Därför lämnar hon Tobin för Rikshem Karriär För Fastighetssverige berättar affärsutvecklaren Adelina Mehra varför hon lämnar Tobin Properties för Rikshem efter fyra år på bolaget och vilka hon tror är nycklarna till att utveckla bra samhällsfastigheter. Rikshem rekryterar från Tobin

SBB köper i Höganäs Transaktioner SBB fortsätter växa i Höganäs genom köp av två samhällsfastigheter och åtta bostadsfastigheter av Jefast.

Skanska hyr ut 4 400 kvadratmeter i Sthlm 01 Uthyrning Coworkingaktören IWG, med varumärken som Regus, Spaces och No18, hyr lokaler i skyskrapan Sthlm 01 i Hammarby sjöstad i Stockholm.