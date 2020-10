Hotellaffären som fick alla att häpna: "Vi är inte galna"

Bolag Genom pandemin har många investeringsstrategier inom fastighetsbranschen omprövats. Bostäder, logistik och samhällsfastigheter ses som de tryggaste hamnarna under coronaperioden – men mitt under krisen investerade NREP i sitt första hotell. Under seminariet Fastighetskvinnan berättade Marianne Hoffman, Investment Director på NREP, hur en av Nordens ledande fastighetsinvesterare resonerat under den initiala perioden av pandemin.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se