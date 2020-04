Richard Damberg, ekonom på UC. Bild: UC

Hotell- och restaurangkonkurserna upp 123 procent

Sverige UC:s statistik visar på kraftiga konkursökningar i mars månad, som en konsekvens av coronavirusets utbredning i Sverige och i världen. Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 123 procent jämfört med samma månad i fjol. I transportsektorn ökar konkurserna med 105 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år har konkurserna totalt i landet ökat med nio procent jämfört med samma period 2019.

UC:s statistik för mars månad visar att flera av våra stora branscher har det tufft just nu, där konkurserna ökar kraftigt i flera branschsegment.



– Att besöksnäringen har problem kommer inte som en överraskning. Om omsättningen minskar med 70–80 procent eller mer i ett svagt bolag blir läget snabbt akut. Hotell- och restaurangbranschen har det oerhört tufft. Hotellen står tomma och det är glest på krogen. Med låga marginaler och höga hyror upplever branschen en konkursvåg vi aldrig sett tidigare. Branschen har alltid varit konkursutsatt men aldrig i den här omfattningen, säger Richard Damberg, ekonom på UC.



– Om vi spanar framåt så kommer underleverantörer till bilindustrin få en allt tuffare situation. Delar av industrin står nu still då viktiga komponenter i produktionskedjan saknas. Åkerier, som ofta har små marginaler, kommer också att drabbas när efterfrågan faller. Vågen av konkurser antas fortsätta när krisen breder ut sig i samhället och även påverkar större bolag. Under mars 2020 hade de konkursade bolagen 2 700 personer anställda enligt senaste årsredovisning. I mars 2019 var det 1 500 personer som blev av med sin anställning på grund av konkurser, kommenterar Richard Damberg.



En konsekvens av nuvarande situation är att rekonstruktionerna ökar. En rekonstruktion är när ett bolag hamnar på obestånd. Den underliggande verksamheten är sund och långivarna är beredda att diskutera en nedskrivning av fordringarna. Den stora ökningen av rekonstruktioner inleddes i mitten av mars. I dag hamnar fem bolag om dagen i rekonstruktion, jämfört med 2019 då ett bolag var tredje dag hamnade i rekonstruktion.



– Jag har aldrig sett en sådan kraftig ökning av rekonstruktioner förut. Den drabbar nu i första hand detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen. I nästa skede drabbar detta banker och fastighetsägare som får förhandla om nedskrivningar av skulderna till de här bolagen, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Bolagen som hamnade i rekonstruktion i mars 2020 omsatte tillsammans nästan fyra miljarder. Under hela förra året var siffran 20 miljarder. De bolag som hamnade i rekonstruktion under mars 2020 skiljer sig från de bolag som gick i rekonstruktion under 2019. Då hade ungefär hälften av alla bolag negativa resultat. Under 2020 drabbade rekonstruktionerna bolag med positiva resultat i högre utsträckning.



Trots den nuvarande situationen minskar antalet konkurser inom detaljhandeln med 17 procent, jämfört med mars 2019.



– Inom detaljhandeln är dyra lokalhyror ett stort problem. Även om delar av personalen permitteras ska hyran betalas och med sjunkande omsättning är det omöjligt i längden. Den detaljhandel som klarar sig bra just nu är livsmedelshandeln där vi konsumenter har sökt oss till mindre butiker när stormarknadens hyllor har gapat tomma, vilket har gynnat de små butikerna, säger Richard Damberg.

- Nicklas Tollesson

