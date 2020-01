Susanne Castwall. Bild: Sweco

Hon tar över som HR-chef på Sweco

Bolag Susanne Castwall blir Sweco Sveriges nya HR-chef, med ansvar för HR-avdelningen med närmare 30 medarbetare. Susanne Castwall blir en del av Sweco Sveriges ledningsgrupp. Hon efterträder Annica Hedmark, som lämnar Sweco.

Susanne Castwall har lång erfarenhet som HR Business Partner och HR-chef i olika branscher, senast som HR-chef på JM Entreprenad och dessförinnan Grontmij före och under integrationen med Sweco. Hon började på Sweco i oktober som gruppchef för HR Business Partners och tillträder sin nya roll den 1 februari.

Susanne Castwall har alltid lagt stor vikt vid att skapa ett affärsnära och strategiskt HR som skapar värde för organisationen.

– I en verksamhet som vår, där medarbetarnas engagemang och kompetens står i fokus, har HR-frågorna oerhört stor betydelse för vår framgång. Framåt kommer bland annat kompetensutveckling och ledarskap bli avgörande för vår fortsatta utveckling. Susanne har rätt driv, insikter och erfarenheter för att kunna ta dessa frågor vidare, och för att kunna ta HR-verksamheten in i den digitala eran, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, Sweco Sveriges vd.

– Det här är ett mycket spännande uppdrag och jag är glad över förtroendet att få fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med alla härliga kollegor, säger Susanne Castwall. För mig är ledarskapet A och O, så det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för det, liksom för ett hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning i en tid när utvecklingen går allt fortare.



Annica Hedmark, som har arbetat på Sweco i 16 år, varav elva år som HR-chef, lämnar företaget och börjar på KPMG Sverige som Head of people and culture.

– Annica har varit betydelsefull i både Sveriges och hela koncernens arbete med centrala frågor som ledarskap, kultur och ett starkt arbetsgivarvarumärke – alltid med en stor förståelse för affärsverksamheten och en lyhördhet för vad som händer i omvärlden. Jag riktar ett varmt tack och önskar henne all lycka till i den nya rollen, säger Ann-Louise Lökholm Klasson.

