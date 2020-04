Anna Nyberg blir ny vd för Ica Fastigheter. Bild: fotograf@gustavkaiser.se

Hon blir ny vd för Ica Fastigheter

Karriär Anna Nyberg har utsetts till ny vd för Ica Fastigheter. Hon kommer närmast från Vasakronan, där hon haft olika ledande befattningar sedan 2008, senast som head of Business Development.

– Med Anna Nybergs breda fastighetskompetens och förmåga att skapa värden inom kommersiell fastighetsutveckling så ska vi fortsätta att säkra Icas behov av rätt lokaler på rätt platser. Jag är väldigt glad att Anna Nyberg tackat ja, och hon är rätt person för att leda vårt arbete med att utveckla attraktiva handelsplatser vidare, säger Per Strömberg, vd för Ica Gruppen.



– Ica Fastigheter har utvecklats till en stadsbyggare med flera spännande projekt och etablerade joint ventures och att få ta vid det arbetet efter Lena Boberg ska bli väldigt stimulerande och spännande. Engagemang och entreprenörskap präglar Icas företagskultur vilket är en miljö som jag uppskattar och trivs i. Nu ser jag fram emot att tillsammans med mina nya kollegor utveckla Ica Fastigheters viktiga roll i samhället, säger Anna Nyberg, blivande vd på Ica Fastigheter.



Anna Nyberg ersätter Lena Boberg som slutar sin anställning under sommaren och då blir vd för Alecta Fastigheter. Anna Nyberg kommer ingå i Ica Gruppens koncernledning och rapportera till Ica Gruppens vd, Per Strömberg. Hon tillträder tjänsten den 17 augusti.

