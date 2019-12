Ann-Charlotte Saadieh, gruppchef och projektledare, Forsen. Bild: Forsen

Hon blir ny gruppchef på Forsen

Bolag Ann-Charlotte Saadieh har utsetts till gruppchef och projektledare på Forsen.

Ann-Charlotte Saadieh har jobbat på Forsen i drygt ett år som projektledare och har nu blivit utsedd till gruppchef för en av Forsens hus-enheter.



– Jag har varit chef tidigare och har trivts bra i den rollen, så när den här möjligheten dök upp var det lätt att tacka ja, säger Ann-Charlotte.



Lotta, som hon kallas, kommer tidigare från Täby kommun där hon hade rollen som senior byggprojektledare och enhetschef. Hon jobbade med skolor, förskolor, idrottshallar och ett av Stockholms första vårdboende för ensamkommande barn. Hon har före det också jobbat på Hifab med installationssamordning.



Lotta är utbildad i USA, på Wentworth Institute of Technology i Boston inom Architectural Engineering och jobbade i USA flera år efter studierna.



– Våra gruppchefer är viktiga, säger My Svedlund, affärsområdeschef, Forsen. Vi har en platt organisation med korta beslutsvägar och jobbar med många olika kunder och komplexa projekt. Våra chefer är centrala kulturbärare och Lotta är just en sådan ledare vi behöver.



Forsen arbetar inom flera sektorer i branschen - hus, bostad och anläggning. Hus är ett av de större och här finns kompetens kring kontor, vård och omsorg, kulturfastigheter, hotell, skolor mm.



Lotta tillträdde tjänsten som gruppchef den 1 december, 2019.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

