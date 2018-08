Hon blir ny CFO på NCC

Publicerad den 28 Augusti 2018

tweet

Bolag NCC genomför förändringar i koncernledningen. Susanne Lithander utses till ny CFO. Ylva Lageson återvänder till NCC som chef för affärsutveckling och IT och tar plats i koncernledningen.

Bild: NCC

Susanne Lithander utses till ny CFO på NCC. Bild: NCC

Ylva Lageson återvänder till NCC som chef för affärsutveckling och IT och tar plats i koncernledningen. Susanne Lithander utses till ny CFO på NCC. Ylva Lageson återvänder till NCC som chef för affärsutveckling och IT och tar plats i koncernledningen.

–Jag är glad över att kunna presentera två nyrekryteringar i koncernledningen med lång och gedigen erfarenhet. De kommer att stärka oss i en tid då vi genomför ett viktigt förändringsarbete. De förändringar vi genomför syftar till att hela organisationen ska vara affärsnära och inriktad på att stötta och utveckla våra projekt, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.



Susanne Lithander har utsetts till ny CFO för NCC. Hon kommer att tillträda sin position under hösten. Susanne, född 1961, är nu CFO på Billerud Korsnäs, där hon har varit i sju år. Tidigare har hon varit VD för Mercuri Internationall och haft flera roller inom Ericsson. Nuvarande CFO Mattias Lundgren kommer att vara kvar i sin roll fram till slutet av oktober för att slutföra rapporteringen av Q3 och därefter lämna företaget.



Ylva Lageson, född 1971, kommer att återvända till NCC som chef för affärsutveckling och IT (Head of Operational Development and IT). Denna funktion kommer att stärkas och vara del av koncernledningen för att från en affärsnära utgångspunkt driva förändring och utveckling av affären. I denna funktion ingår också strategi, IT och att driva arbetet med digitalisering.

- Vedrana Sivac

vedrana@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Fastighetskvinnan

Här är börs-vd:arnas marknadsspaningar Fastighetskvinnan Fem av branschens börsbolag leds av kvinnor. På onsdag är de på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm. De håller varsin dragning om marknadsläget – nu presenterar vi ämnena de har valt. Har du ännu inte anmält dig så är det hög tid nu – anmälan stänger i dag. Vad händer när Amazon kommer? Annika Winsth analyserar makroläget

Fastighetskvinnan

De skickar flest till Fastighetskvinnan Fastighetskvinnan I kväll stänger anmälan till seminariet Fastighetskvinnan. Missa inte chansen att mingla med branschtopparna – 27 bolag skickar minst tre personer till branschens främsta inspirationsseminarium. Klicka för att se vilka de är.



Annons

Annons

Efter Regios miljardköp – han ska leda nya kontoret Bolag P&E Fastighetspartner, som förvaltar de fastigheter som Regio nyligen köpte i Jönköping, öppnar nytt kontor – och värvar från Castellum. Ekblads säljs för 2,1 miljarder

Bastard Burgers till Bergströms Galleria Uthyrning Nu är det klart att streetfood-kedjan Bastard Burgers etablerar sig i Bergströms Galleria i Falun. I samband med det kommer Kronans Apotek att flytta in i nya lokaler i gallerian och utvecklar butiken med sitt helt nya koncept. Detta är del av fastighetsägaren Diös utveckling av Bergströms Galleria och nu färdigställs lokalerna för inflyttning för de nya hyresgästerna med start vid årsskiftet.



Annons

Omvänd ombildning – Heimstadens nya affärsidé Bostäder Att hyresfastigheter ombildas till bostadsrättsföreningar är ett vanligt fenomen på den svenska fastighetsmarknaden. I Danmark har Heimstaden emellertid börjat göra vad som närmast kan beskrivas som det direkt motsatta. Heimstaden tecknar enormt avtal med M... Så gick megaaffären till

Avslöjar: Malmö FF säljer omtalat hyreshus Transaktioner 2016 drygade den allsvenska fotbollsklubben Malmö FF oväntat ut sin fastighetsportfölj sedan en avliden supporter testamenterat en hyresfastighet i centrala Malmö till föreningen. Nu kan Fastighetssverige avslöja att klubben lagt ut fastigheten till försäljning.

Fastighetskvinnan

Årets Unga Fastighetskvinna: Finalist nummer 3! Fastighetskvinnan Hon är skolad hos Jacob Karlsson och Erik Selin.

Nu brinner hon för att vända utvecklingen på Söder i Helsingborg, ett område med många utmaningar – men som också har möjligheter.

Möt Sonja Ståhl, 28, fastighetschef på Willhem i Helsingborg och finalist i Årets Unga Fastighetskvinna.



Annons

1 200 nya bostäder på gång vid villaområde Bostäder Kritiserat storprojekt vid villaområde är nu ett steg närmare att bli verklighet – efter tre års arbete och en rejäl omarbetning av detaljplanen. "Kommer kosta 170 miljoner"

Därför är det utländska kapitalet åter på väg mot Sverige Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige lägger Ingemar Rindstig, chef för EY Real Estate, ut texten om varför det utländska kapitalet återigen flyger norr ut.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne



Annons

Stenas nya chef: "Därför lämnar jag Ikano" Karriär För Fastighetssverige berättar Ulrica Altenborg, ny fastighetschef för Stena Fastigheter i Malmö varför hon lämnar Ikano bakom sig och vad det är som fascinerar henne med fastighetsbranschen. Stena Fastigheter Malmö får ny fastighetschef

Dansk uppstickare börjar knappa in Handel Efter Flying Tiger och Normal, här är den tredje danska butikskedjan som med näbbar och klor försöker ta sig in på den svenska marknaden. För Fastighetssverige berättar den svenske vd:n vad för typ av fastigheter som man letar efter. "Den storleken är svår att hitta i city"

23 förslag för att utveckla hyresrätten Bostäder Nu har Hyreskommissionen, under ledning av förre bostadsministern Stefan Attefall, kommit med sin slutrapport.

– Om hyresrätten inte ska bli en boendeform för bara resurssvaga människor måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas, säger Attefall.



Annons

Link Prop tecknar nytt hyresavtal med Veoneer Uthyrning Enfastighetsbolaget Link Prop Investment har tecknat ett hyresavtal om 13 670 kvadratmeter i sin fastighet Idédebatten 3 Linköping. Uthyrningen innebär att hyresvärdet stiger med totalt 2,6 miljoner kronor fram till år 2023.

Kielo köper i Lahtis Transaktioner Brunswick-bolaget Kielo fortsätter att investera i Finland.

Aros Bostad startar sitt hittills största projekt Bygg/Arkitektur Aros Bostad startar byggnation av 400 bostadsrättslägenheter i sitt hittills största projekt, Invernesshöjden i Danderyd. Den första etappen om 84 lägenheter beräknas vara klar för inflyttning under 2021.



Annons

Fastator: Jätteökning av substansvärdet Bolag Fastator redovisar ett substansvärde om hela 55,21 kronor per aktie, upp från 41,82 kronor från Q2-rapporten. Bolaget stängde på tisdagen på 28 kronor.

Ica Fastigheter får markreservation av Malmö stad Bygg/Arkitektur Malmö stad har tilldelat Ica Fastigheter en markreservation om minst 50 000 kvadratmeter i Tullstorp i nordöstra Malmö.

Kod Arkitekter utser ny vd Bolag Jannice Johansson Steijner har tillträtt som vd på Kod Arkitekter. Rekryteringen är ett led i kontorets satsning att utöka verksamheten med fokus på samhällsfastigheter och på att utveckla innovationsprojektens affär.