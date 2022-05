Holy Green öppnar i Westfield Mall of Scandinavia och Nacka Forum.

Holy Greens till både Westfield Mall of Scandinavia och Nacka Forum

Uthyrning Unibail-Rodamco-Westfield förstärker restaurangutbudet ytterligare i sina centrum när man välkomnar Holy Greens till portföljen. Onsdag 17 augusti är det premiär i Westfield Mall of Scandinavia och torsdag 8 september i Nacka Forum. Den populära salladskedjan blir ett hållbart och hälsosamt tillskott av kreativt komponerade sallader och bowls.

Fastighetsägaren Unibail-Rodamco-Westfield meddelar att man välkomnar ytterligare en aktör ur restaurangsegmentet till portföljen. Denna gång är det populära salladskedjan Holy Greens som kommer till Westfield Mall of Scandinavia och Nacka Forum. Holy Greens har sedan 2013 gjort det enkelt för människor att äta god och hälsosam mat som dessutom är bra för klimatet. På menyn står tolv kreativt komponerade sallader och bowls som alla görs direkt vid beställning.



– Det är alltid jätteroligt när aktörer med stort fokus på hållbarhet öppnar i Westfield Mall of Scandinavia! Holy Greens gör det enkelt för människor att äta god och hälsosam mat, och vi är övertygade om att våra fantastiska besökare och arbetare i Arenastaden kommer uppskatta denna typ av matkoncept som även är bra för klimatet, säger Sofia Rundström centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.



– Vi finns sedan många år tillbaka i Stockholms innerstad och vi ser både Westfield Mall of Scandinavia och Nacka Forum som utmärkta lägen för vår verksamhet. Det är ett sätt att nå människor utanför city och självklart ska det finnas en Holy Greens i Sveriges största och kanske finaste gallerior, säger David Egonson medgrundare och konceptansvarig på Holy Greens med ett leende.



– Nacka Forum har en längre tid lagt stort fokus vid just hållbarhet och hälsa, varför det är extra roligt att få välkomna Holy Greens till oss! Det är en populär aktör som kommer komplettera det nuvarande restaurangutbudet väl och vi är glada över att kunna presentera det för våra besökare, säger Marie Larsson, centrumchef i Nacka Forum.

