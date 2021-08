Fredrik Holmström är på väg att köpa ut Magnolia från börsen. Bild: Holmströmgruppen.

Holmström och Areim har 97,55 procent i Magnolia

Bolag F Holmström Holding 6 AB har nått 97,55 procent av aktierna i Magnolia och förlänger acceptperioden.

F Holmström Holding 6 AB, ägt av Holmströmgruppen och fonder eller entiteter förvaltade och rådgivna av Areim AB, la i juni sitt bud om 76 kronor per aktie i Magnolia Bostad.



Vid slutet av acceptperioden den 18 augusti 2021 hade erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 15 575 454 aktier, motsvarande 41,18 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad. FHH kontrollerar själv 21 321 837 aktier, motsvarande 56,37 procent och eftersom erbjudandet har accepterats av 41,18 procent innehar nu FHH över 90 procent av aktierna.



Eftersom erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att FHH nu innehar mer än 90 procent av aktierna i Magnolia Bostad, är alla villkor för erbjudandets fullföljande uppfyllda. Således förklaras erbjudandet ovillkorat i alla avseenden och FHH kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i erbjudandet. Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in i erbjudandet till och med den 18 augusti 2021 kommer att påbörjas den 25 augusti 2021.



FHH har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Magnolia Bostad samt föreslagit att Magnolia Bostads styrelse ansöker om avnotering av Magnolia Bostads aktier från Nasdaq Stockholm.



Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att FHH innehar mer än 90 procent av aktierna i Magnolia Bostad och har vidare förklarat erbjudandet ovillkorat i alla avseenden och att förvärvet av de aktier som har lämnats in i erbjudandet kommer att fullföljas.

- Nicklas Tollesson

