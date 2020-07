Erik Selin. Bild: Balder

Högre förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar för Balder

Bolag Balders förvaltningsresultat ökade med fyra procent per aktie under perioden januari-juni, samtidigt steg substansvärdet till 354,98, en ökning med 6,63 kronor från Q1.

Januari-juni 2020:

# Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 993 Mkr (1 911), vilket motsvarar en ökning per aktie med 4 % till 11,07 kr (10,61)

# Långsiktigt substansvärde uppgick till 354,98 kr per aktie (297,32)

# Hyresintäkterna uppgick till 4 049 Mkr (3 663)

# Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 874 Mkr (2 621) motsvarande 10,41 kr per aktie (14,56)



Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 347 Mkr (2 159). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 4 % och uppgick till 1 993 Mkr (1 911), vilket motsvarar 11,07 kr per aktie (10,61). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 287 Mkr (401).



Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 195 Mkr (2 966). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 874 Mkr (2 621), motsvarande 10,41 kr per aktie (14,56). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 587 Mkr (1 603), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 59 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med -221 Mkr (-287) samt resultat från andelar i intressebolag om 257 Mkr (462).

