Hogia lanserar tjänst för digital signering av hyresavtal

Bolag Efterfrågan på en enklare och säkrare hantering gör att Hogia nu lanserar en digital tjänst för distribution och signering av dokument, Hogia Signit.

Pappersexercisen kring avtal för hyra, bilplats, förråd och andra tilläggsavtal tar mycket tid i anspråk för en fastighetsägare. Mattias Jönegren som är bolagschef på Hogia, säger att en digital dokumenthantering och signeringstjänst ger fastighetsbolag bättre kontroll, samtidigt som man ser till att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.



– När ett avtal har upprättats, får hyresgästen en notis via mejl och kan därifrån enkelt öppna dokumentet och signera via sin mobiltelefon eller dator. Alla dokument samlas digitalt på ett och samma ställe.



Hogias signeringstjänst, Hogia Signit, kan anpassas efter de specifika signeringsbehov som fastighetsägare har. Hyresavtal, nyckelkvittenser, protokoll, överenskommelser och årsredovisning är bara några dokument som ett fastighetsbolag hanterar i sin vardag.



– Förutom fastighetsbolag har vi också många bostadsrättsföreningar som har behov av ett enkelt stöd för sin distribution av dokument, framförallt är det styrelsen i bostadsrättsföreningen som vill kunna skicka runt protokoll för signering.



– Med vår tjänst för digital signatur är det smidigt att få rätt person att skriva under ett dokument, och i fastställd ordning om man vill det.



Digital signering är en säker lösning för att underteckna dokument. På samma sätt som en vanlig underskrift är en digital signatur juridiskt bindande. Det finns vissa undantag såsom avtal i samband med fastighetsöverlåtelser som har särskilda formkrav.

