Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg ska göra en gemensam storsatsning på stadsdelen Kista. Bild: Gustav Kaiser

Historisk storsatsning – investerar 20 miljarder i Kista

Bolag 8 000 nya bostäder, 8 000 nya arbetstillfällen och ny infrastruktur. I bostadsutvecklarnas och fastighetsägarnas planer investeras mer än 20 miljarder i Kista, vilket gör satsningen på området till ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Under hösten gick de stora fastighetsägarna Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg ut med sin gemensamma satsning på stadsdelen Kista. Visionen är att stärka området som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm. Nu står det klart att det kommer att genomföras investeringar på mer än 20 miljarder till och med år 2035, något som gör satsningen till en av Nordens största.

– Med denna injektion i stadsutvecklingen vill vi förverkliga den potential som Kista besitter. Fokus ligger på att stimulera synergierna i det lokala näringslivet, att nyttja den dynamiska ekonomin till att skapa fler arbetstillfällen och att genom långsiktig stadsutveckling skapa en attraktiv blandstad, säger Johan Thomsson, vd för Kista Limitless.



Handlingsplanen för arbetet riktar in sig på både de som verkar och bor i Kista, samt de som besöker stadsdelen, och är därför framtagen i nära dialog med bland annat Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Stockholms universitet, Ericsson och Kista Science City.



Mer konkret kommer den omfattande satsningen att generera över 8 000 nya bostäder, 8 000 nya arbetstillfällen samt ny och upprustad infrastruktur. Stadsdelens offentliga rum – bland annat de lokala landmärkena Kistagången och Grönlandsparken – kommer att utvecklas och såväl nya byggnader som funktioner tillföras, däribland etableringen av nya hotell, nya restauranger, caféer och kommersiella ytor, ett flertal nya samhällsfastigheter inom skola, vård och omsorg samt förbättrade förutsättningar för det lokala idrotts- och föreningslivet.



Vidare kommer satsningen innehålla ett gemensamt tjänsteerbjudande inom destination, service, hälsa och community – med gemensamma evenemang, såsom inspirationsföreläsningar och testbäddar, samt lokala utställningar där bolag och individer får visa upp sig och synliggöra Kistas innovationer.



Man kommer även att arbeta med ökad samverkan och att skapa nya kontaktytor samt tydliggöra områdets varumärke genom konceptet The Kloud.

– Det här är ett sätt att framtidssäkra ett område som historiskt har varit starkt bidragande till att göra Sverige till den innovationshub vi är idag. Givet investeringarnas storlek, dess långsiktighet och den breda uppslutningen bakom ser jag att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas, säger Johan Thomsson.



Uppgiften att driva handlingsplanen ligger på bolaget Kista Limitless, där Johan Thomsson nyligen utsågs till ny vd.



Nuvarande handlingsplan i korthet, 2021–2035:

8 000 nya bostäder.

8 000 nya arbetstillfällen.

Två nya hotell.

20 nya samhällsfastigheter.

Restauranger, caféer och kommersiella ytor.

Uppgradering av Jan Stenbecks torg, Grönlandsparken, Arne Beurlings Torg, Grönlandsstråket, Helelundskopplingen, Studentstråket, Kistagången,

Färögatan, Isafjordsgatan samt etablering av nya kvartersparker.

Utbyggnad av tvärbanan, upprustning av tunnelbaneplatsen och busshållplatsen.

Ett gemensamt tjänsteerbjudande inom destination, service, hälsa och community omfattande gemensamma evenemang, såsom inspirationsföreläsningar och testbäddar samt lokala utställningar där bolag och individer får visa upp sig och synliggöra Kistas innovationer och framgångssagor.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

