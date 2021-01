The Point. Bild: Erik Grönlund.

Hilti flyttar sitt svenska huvudkontor till The Point

Bolag Kontorshuset The Point på Hyllie i Malmö attraherar ytterligare en stark aktör till huset. Nu har Peab och Volito tecknat avtal med branschledande Hilti som hyr cirka 1 500 kvadratmeter fördelat på två våningsplan.

The Point, ett av Malmös största företagscenter, ligger mitt på Hyllie stationstorg. Byggnaden reser sig 110 meter upp i luften och inrymmer kontorslokaler i olika storlekar på 29 våningar. Nu väljer även Hilti att förlägga sitt svenska huvudkontor här. I november 2021 flyttar man in på våning 9 och 10.



– Vår flytt av det svenska huvudkontoret till The Point i Hyllie markerar vår framtidsoptimism till Sverige som marknad och tilltro till Öresundsregionen som en knutpunkt för talang och utveckling. The Point erbjuder allt vi behöver för att tillgodose våra medarbetares behov, i form av läge, flexibel och hållbar arbetsmiljö samt kvalitativ design och uttryck. Detta helt i enlighet med vårt varumärke, säger Fabio Pedrazzi i Hilti Sveriges ledningsgrupp, enligt ett pressmeddelande.



Hilti konstruerar och tillverkar teknik, programvara och tjänster för den professionella byggbranschen. Nu ska Hilti tillsammans med Peab och Volito planera de nya lokalerna där två våningsplan byggs samman med en interntrappa. I anslutning till denna skapas stora sociala ytor mitt i kontoret med utsikt över Öresundsbron.



– Det känns väldigt roligt att kunna välkomna ytterligare ett huvudkontor till The Point. Huset utvecklas nu till att bli ett center för företagande, affärer och nätverkande allt eftersom fler och fler aktörer flyttar in. Just nätverkande är något som våra hyresgäster verkligen uppskattar med huset, säger Jenny Wohlfart som är ansvarig för The Points uthyrning.



The Point var inflyttningsklart i januari 2020 och har sedan dess fyllts på med hyresgäster från flera olika branscher. The Point är sammanbyggt med Quality Hotel View och erbjuder bemannad reception samt hotellets hela serviceutbud. Fastigheterna ägs gemensamt av Peab Fastighetsutveckling Syd och Volito Fastigheter.

- Joakim Johansson

joakim@fastighetssverige.se

